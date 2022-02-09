Жамнов: «Нам повезло? Это спорт. Сегодня повезло нам»

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов после первого матча группового турнира Олимпиады в Пекине против Швейцарии (1:0) отметил, что игроки будут прибавлять.

«Шипачев свою работу выполнял. Он читает ситуацию. Еще раз говорю, думаю, что все будут прибавлять. Этот матч был важен даже для тренерского штаба, — отметил Жамнов. — У меня тоже было волнение, я же живой человек. Различия по ощущениям с Пхенчханом? Переживаешь по-любому.

Нам повезло? Это спорт. Сегодня повезло нам. Наша задача сделать так, чтобы дальше мы выигрывали за счет мастерства.

Сегодня все молодцы. Такие матчи нужны для сплочения. Важно, чтобы ребята поняли, что ОИ — это другой уровень. Игровая дисциплина здесь будет решать очень многое».