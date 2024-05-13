Кто вылетит из РПЛ? У четырех команд — равное число очков! Все расклады финиша
В 28-м туре произошло несколько важных событий в подвале турнирной таблицы РПЛ. «Ахмат» одержал пятую победу подряд и за два тура до конца оторвался от зоны стыковых матчей на шесть очков, фактически обезопасив себя от вылета из премьер-лиги. «Сочи» разгромил «Пари НН» со счетом 6:1 и сохранил шансы на продление прописки в элитном дивизионе. «Оренбург» и «Балтика» проиграли, а «Факел» с «Уралом» разделили очки между собой.
За два тура до конца чемпионата замыкающая шестерка РПЛ выглядит так:
Сразу у четырех команд — по 29 очков. Но почему они ранжированы именно таким образом?
Согласно регламенту РПЛ, при равенстве очков главным дополнительным показателем являются результаты очных встреч. Однако этот критерий применяется только в том случае, если все команды с одинаковым числом очков провели друг с другом идентичное количество встреч. На сегодня это не так: в 29-м туре между собой сыграют «Урал» и «Оренбург». Поэтому данный критерий в текущей таблице не учитывается.
Сейчас для распределения мест между этими четырьмя командами применяются другие дополнительные показатели. Первый из них — количество побед: у «Пари НН» их больше, поэтому он выше всех, а у «Факела» их меньше, поэтому он ниже. «Оренбург» пока обходит «Урал» из-за лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.
Однако после 29-го тура, когда свой матч проведут «Оренбург» и «Урал», в силу вступит показатель очных встреч. Текущая мини-таблица очных игр между этими четырьмя командами выглядит так:
Пари НН — 29 очков
Оставшиеся соперники: ЦСКА (д), Крылья Советов (г)
Ни одна команда премьер-лиги еще не обезопасила себя от прямого вылета, в том числе «Пари НН». Нижегородцы пока идут выше конкурентов из-за большего числа побед, но рассчитывать на этот показатель в будущем нельзя, так как на финише сезона главным критерием при равенстве очков станут очные встречи.
Календарь у нижегородцев трудно оценить однозначно. С одной стороны, в соперниках команды из верхней половины таблицы. С другой, и ЦСКА, и «Крылья» уже не дотянутся до медалей, поэтому «Пари НН» будет мотивирован сильнее.
Оренбург — 29 очков
Оставшиеся соперники: Урал (г), Спартак (д)
В ближайшем туре «Оренбург» ждет уральское дерби с участием двух соперников, которые напрямую бьются за выживание. В заключительном матче команде Давида Деограсии предстоит не менее сложный матч со «Спартаком», который, вполне вероятно, еще будет иметь шансы на топ-3.
Урал — 29 очков
Оставшиеся соперники: Оренбург (д), ЦСКА (г)
Непростой график: прямой стык с «Оренбургом» и выезд к ЦСКА, где «Урал» никогда не побеждал.
Факел — 29 очков
Оставшиеся соперники: Локомотив (г), Ахмат (д)
У воронежцев есть преимущество над большинством соперников по борьбе за выживание: по результатам очных встреч «Факел» уступает только «Балтике». Однако команде Игоря Черевченко предстоит чрезвычайно тяжелый матч в следующем туре — в гостях у воспрянувшего и крайне мотивированного «Локомотива». Домашний матч с «Ахматом» на бумаге проще.
Балтика — 26 очков
Оставшиеся соперники: Ростов (г), Локомотив (д)
В отличие от конкурентов, «Балтика» еще участвует в другом турнире — во вторник калининградцам предстоит финал Пути регионов со «Спартаком». Затем «Балтика» отправится в гости к «Ростову», у которого в городе не работает аэропорт, а в финальный день РПЛ сойдется с «Локомотивом». Калининградцы отстают от зоны стыковых матчей на три очка, так что им как минимум нужно набирать столько же.
Сочи — 23 очка
Оставшиеся соперники: Краснодар (д), Рубин (г)
У «Сочи» нет выбора: отставание от 14-го места составляет шесть очков, так что черноморцы обязаны побеждать в каждой из оставшихся встреч. Но только у команды Роберта Морено в оставшихся двух турах в соперниках есть представитель топ-3 — «Краснодар», все еще рассчитывающий на золото.
Интересно, что у «Сочи» до сих пор остается шанс даже на прямое сохранение места в премьер-лиги, минуя стыковые матчи. Подробнее об этом — чуть ниже.
Что произойдет, если пять клубов наберут одинаковое число очков?
Существует три варианта, при которых сразу пять команд будут иметь идентичное число очков на финише.
Вариант 1
Если «Пари НН» и «Факел» проиграют в оставшихся матчах, «Балтика» наберет в них три очка, «Сочи» — шесть, а в матче «Урал» — «Оренбург» победят гости, то:
«Оренбург» займет 11-е место, а у пяти остальных команд будет равное число очков — по 29. В ход пойдет таблица очных встреч между этим квинтетом, где преимущество будет иметь «Сочи», а «Балтика» и «Пари НН» вылетят.
Вариант 2
Если «Пари НН» и «Факел» проиграют в оставшихся матчах, «Балтика» наберет в них три очка, «Сочи» — шесть, а в матче «Урал» — «Оренбург» победят хозяева, то:
«Урал» займет 11-е место, вторую бронь в РПЛ заберет «Факел», а в первую лигу напрямую отправятся «Сочи» и «Пари НН».
Вариант 3
«Пари НН», «Факел», «Оренбург» и «Урал» набирают в оставшихся матчах по одному очку, а «Балтика» — четыре. В этом случае «Сочи» занимает последнее место независимо от результатов, а у остальных команд будет по 30 очков. В мини-таблице личных встреч последнее место займет «Оренбург», а спасутся от прямого вылета «Урал» и «Балтика».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|28
|15
|8
|5
|49-37
|53
|
2
|Зенит
|28
|15
|6
|7
|45-25
|51
|
3
|Краснодар
|28
|14
|8
|6
|41-27
|50
|
4
|Локомотив
|28
|12
|11
|5
|47-37
|47
|
5
|Спартак
|28
|13
|7
|8
|38-31
|46
|
6
|ЦСКА
|28
|10
|12
|6
|48-38
|42
|
7
|Рубин
|28
|11
|8
|9
|29-34
|41
|
8
|Кр. Советов
|28
|11
|7
|10
|44-39
|40
|
9
|Ростов
|28
|11
|7
|10
|40-43
|40
|
10
|Ахмат
|28
|10
|5
|13
|32-38
|35
|
11
|Пари НН
|28
|8
|5
|15
|26-44
|29
|
12
|Оренбург
|28
|7
|8
|13
|31-38
|29
|
13
|Урал
|28
|7
|8
|13
|27-41
|29
|
14
|Факел
|28
|6
|11
|11
|20-29
|29
|
15
|Балтика
|28
|7
|5
|16
|31-37
|26
|
16
|Сочи
|28
|5
|8
|15
|34-44
|23
|10.05
|16:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|0 : 2
|11.05
|14:00
|
Рубин – Ростов
|3 : 1
|11.05
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|1 : 0
|11.05
|19:00
|
Зенит – ЦСКА
|0 : 1
|11.05
|21:30
|
Балтика – Динамо
|2 : 3
|12.05
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|0 : 2
|12.05
|16:30
|
Факел – Урал
|0 : 0
|12.05
|19:00
|
Сочи – Пари НН
|6 : 1
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|22
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4