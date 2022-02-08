Изгнание фигурного катания из программы Олимпиад из-за России. Ирония или реальная угроза

Шутка канадской журналистки вызвала гнев у российских болельщиков, но в истерике из соцсетей есть доля истины.

Журналистка канадского телеканала СВС Сара Дженкинс вызвала бурю негодования в России, предложив «убрать с Олимпийских игр все виды спорта, в которых доминирует та или иная страна». «Фигурное катание следует убрать из-за России. Конькобежный спорт — из-за Нидерландов. Бобслей должен отсутствовать на Играх, потому что в нем доминируют немцы. Больше никаких лыжных гонок, потому что есть Норвегия», — написала Дженкинс в Twitter. На фоне победы наших фигуристов в Пекине, Сара тут же получила гневную отповедь в российском спортивном сообществе и от российских политиков. Правда, в интервью «СЭ» канадка заявила, что данное предложение выдвинуто лишь в качестве гиперболы в связи высказываниями о проблемах женского хоккея.

— Это была ирония! — отметила Дженкинс. — В Канаде вышла статья о том, что женский хоккей не должен быть представлен на Олимпийских играх, потому что Канада и США всегда побеждают. Поэтому я указала на другие страны, которые доминируют в спорте. Это был сарказм!

Однако журналистке все равно успело прилететь от комментаторов из России.

— Если у канадцев что-то не получается, это не значит, что теперь какой-либо вид спорта нужно исключать из программы Олимпиады, — отметил депутат Госдумы и глава федерации керлинга России Дмитрий Свищев. — Наоборот, надо учиться у голландцев конькобежному спорту, у россиян — фигурному катанию. Хочу напомнить канадской журналистке, что не так давно в фигурном катании блистали американцы и канадцы. Если сейчас наши ребята досрочно выиграли командный турнир, то это свидетельствует о крутом развитии федерации. Глупое высказывание тяжело комментировать. Серьезно не реагирую, но глупость бывает порой смешной. Жалко, что это опять касается Олимпийских игр.

— Она просто смешная, — заявил известный журналист Владимир Соловьев. — Но высказалась эта дама не только против нас. Там был выпад и в сторону норвежцев — дисквалифицировать скандинавов из тех видов спорта, где они на первых местах. Но, думаю, корреспондентка просто шутила. Потому что, если предположить обратное, тогда следующим шагом должен стать запрет канадским журналистам на освещение спортивных событий в связи с тем, что самые глупые комментарии идут от них.

Впрочем, при всей искусственности этой дискуссии, надо признать, что проблема доминирования какой-то одной страны или очень небольшого количества стран в некоторых олимпийских видах спорта действительно есть. Напрямую с угрозой исключения из программы Игр это не связано, но на популярности соревнований иногда отражается очень серьезно.

Почему некоторые страны становятся доминантами в отдельных видах спорта?

Над этим феноменом давно бьются ученые умы. Ключевой вопрос — может ли у представителей каких-то народов быть генетическая предрасположенность к конкретным спортивным дисциплинам, или это исключительно социально-культурный феномен? Особенно много копий сломано вокруг бегунов на стайерские и марафонские дистанции из Восточной Африки. Стайеры из Кении, Эфиопии и соседних стран уже более полувека являются самыми крутыми в мире — при том, что обладают очень скромными возможностями для подготовки. Были версии, что на уровень их конкурентоспособности влияет жизнь на высокогорье и необычный рацион питания. Но это предположение так и не обросло доказательствами. Некоторые иностранные бегуны попыталась тренироваться в Кении и вести тот же образ жизни, что и местные, но на их спортивные результаты это не повлияло.

В общем, внятного объяснения нет. Но глупо спорить, что лучшие в мире спринтеры — в странах Карибского бассейна, лучшие в «акробатических видах спорта» (прыжки в воду, прыжки на батуте, лыжный фристайл и так далее) — в Китае, лучшие представительницы художественной гимнастики и синхронного плавания — в России, лучшие борцы — в странах Кавказского и Каспийского регионов, лучше баскетболисты — в США, лучше хоккеисты — в Канаде, лучшие футболисты — в Бразилии. И таких примеров масса. Конечно, это не исключает появления звезд и даже лидеров данных дисциплин в других странах. Речь в целом об уровне сборных и о тех национальных школах, которые «диктуют моду» в условиях, когда каждая международная федерация по идее заинтересована в самой широкой географии чемпионов.

Очевидная причина доминирования той или иной страны — популярность какого-то вида спорта на внутренней арене. Она возникает в силу культурных, исторических, климатических и других особенностей, и порой становится не только «национальной фишкой», но и проклятием. Большой приток денег и внимание властей приводят к тому, что на узком участке, в одном виде спорта, концентрируются очень большие ресурсы — лучшие тренеры и самые талантливые дети. Для последних спортивная карьера становится социальным лифтом и возможностью решить все материальные проблемы. Но рано или поздно такая ситуация приводит к «перепроизводству элитных атлетов». И тогда часть спортсменов начинает бежать в другие сборные, что создает уже проблемы патриотического свойства. Также иногда «перепроизводство» провоцирует удорожание занятий конкретным видом спорта и постепенный откат в результатах. Как в свое время произошло с большим теннисом в России.

Правда ли, что в фигурном катание «засилье русских»?

Современное фигурное катание действительно переживает некий «географический кризис» — в первую очередь потому, что в США и Канаде, где оно еще совсем недавно было очень популярно, дела сейчас идут не слишком хорошо, из-за самых разных причин. А в Западной Европы в этом виде спорта вообще глобальный караул — еще немного, и европейское катание на уровне спорта высших достижений вообще исчезнет как класс. Рост популярности «фигурки» в России, Южной Кореи и Японии ситуацию не выправляет. В итоге в разных сборных все больше спортсменов и тренеров с русскими фамилиями, и возникает ощущение, что вид спорта превращается в локальный, становится чисто российской забавой, с редкими вкраплениями выходцев из дальневосточных стран.

Но это головная боль не только фигурного катания, а вообще зимних видов спорта. Они изначально были очень зависимы от погодных условий. На планете Земля не так много мест, где значительное время лежит стабильный снежный покров и надолго замерзают водоемы. Зимние Игры придумали в Скандинавии, затем норвежцев, финнов и шведов поддержали альпийские страны, затем к ним присоединились США и Канада, а также голландцы (в конькобежных дисциплинах), ну и далее — СССР и Япония. Собственно, на этом список больших «зимнеспортивных держав» заканчивается. Появление искусственных льда и снега положение не исправило. Сейчас к лидерам можно еще добавить Китай и Южную Корею. Но в «зимнем топе» навряд ли наберется больше 15 держав, что для такого глобального события как Олимпиада — катастрофически мало.

Поэтому МОК и международные федерации вертятся как караси на сковородке, придумывая новые дисциплины, где можно было бы побеждать представителям стран без больших лыжно-коньковых традиций. Но беда фигурного катания в том, что в нем географического разнообразия чемпионов не добьешься даже при помощи «скиллзов» (соревнований в отдельных компонентах — например, только по прыжкам). Конечно, из олимпийской программы фигуристов из-за этого не выгонят (есть виды спорта, где с доминированием отдельных стран еще хуже — например, в конькобежном спорте и в шорт-треке). Но дополнительных медалей «локальным дисциплинам» точно не выделят. И это серьезная проблема.

Могут ли фигурное катание выгнать из олимпийской программы?

На данный момент это совершенно фантастический сценарий, даже если на всех ближайших Олимпиадах и чемпионатах мира россияне будут занимать все первые места. Доминирование одной нации в целом считается нехорошим симптомом, но прямой взаимосвязи между цветом паспорта чемпионов и олимпийскими перспективами вида спорта нет. Особенно, если эти чемпионы — американцы, что очень нравится американским бродкастерам Олимпиад — основным донорам для бюджета МОК. Кстати, телерейтинги Игр уже несколько лет неуклонно падают, и неизвестно надолго ли сохранится ли нынешняя ситуация.

Порой международные федерации пытаются выходить из неловкой ситуации с долгим доминированием отдельных стран. Иногда — с помощью судей (как в художественной гимнастике), иногда — с чудовищным ограничением национальных квот (как в тхэквондо), иногда путем дипломатических договоренностей (как в синхронном плавании, где россиянки иногда не заявляются на отдельные виды программ на крупных соревнованиях). Но чтобы базовый вид спорта выгнали с Олимпиады только потому, что он стал «локальным» — такое представить сложно. Особенно на зимних Играх, где видов спорта всего 15, и эта цифра не меняется уже 20 лет, с 2002 года. Само присутствие в олимпийской программе — уже гарантия, что интерес к дисциплине будет подогреваться в самых разных точках планеты.

Но в целом нынешняя стратегия МОК в отношении олимпийской программы кажется непредсказуемой. С одной стороны, обещано, что организаторы Игр смогут влиять на набор олимпийских дисциплин. С другой — МОК занял жесткую позицию в отношении гендерного равенства в медальных розыгрышах и дал зеленый свет «экстремально-молодежным видам спорта» (правда, речь порой идет о молодости нынешних руководителей МОК — то есть 1970-1980-х годых). С медалями для женщин у «фигурки» все хорошо, с экстримом — не очень. Но в любом случае, вопрос об олимпийской прописке нашего любимого катания сейчас может возникнуть разве что в связи с каким-нибудь новым судейским скандалом. В конце прошлого и начале нынешнего века боссы МОК грозили удалить с Олимпиад танцы на льду из-за туманной системы оценок. Реформа судейства проблему до конца не решила, но пока нет новых скандалов, фигурному катанию как олимпийскому виду спорта ничто не угрожает.