Кондратюк боролся, но устал, Семененко обошел Ханю. Американец Чен бьет рекорды и рвется к золоту Олимпиаду

Американец Чен — главный герой олимпийской короткой программы у одиночников.

Олимпийские игры-2022. Фигурное катание. Мужчины. Короткая программа

1. Натан Чен (США) — 113,97

2. Юма Кагияма (Япония) — 108,12

3. Шома Уно (Япония) — 105,90

4. Ча Чун Хван (Корея) — 99,51

5. Морис Квителашвили (Грузия) — 97,98

6. Джейсон Браун (США) — 97,24

7. Евгений Семененко (Россия) — 95,76

8. Юдзуру Ханю (Япония) — 95,15...

15. Марк Кондратюк (Россия) — 86,11...

23. Андрей Мозалев (Россия) — 77,05

Сразу после завершения командного турнира в Пекине стартовал индивидуальный. Программу открывали мужчины, к которым организаторы оказались беспощадными, особенно к тем, кто участвовал в команднике.

Организаторы «убили» Марка?

За выступление, на минуточку, олимпийского чемпиона Марка Кондратюка было очень тревожно. И нет, никто не сомневался в силе духа этого фигуриста. Это всего лишь третий прокат за пять дней, ничего особенного...

Еще 6 февраля, в произвольной программе командного турнира было видно, как Марк устал. Но составители расписания не пощадили мужчин, которые стартовали на следующий день после завершения командника. Нелегко пришлось Марку, у которого прошло всего двое суток с предыдущего выступления. Такого расписания в его карьере, наверное, в обозримом будущем не ожидается.

Нынешний прокат Марка вышел слабее, чем в командном турнире. Чемпион России стал лишь 15-м. Но сказать, что это провал язык не повернется. На старте программы наш олимпийский чемпион жестко приземлил четверной тулуп, но рукой льда не коснулся и получил небольшое снижение баллов (0,54). Аксель — без вопросов.

А на четверном сальхове вновь случилась ошибка — приземлил через тройки, но все же сумел добавить двойной тулуп. В итоге он и не остался без каскада, и ему отминусовали всего 2,36 балла. Вращения и дорожку оценили на 4-й уровень, но GOE были совсем скромными.

Конечно, Кондратюк критично оценил свой прокат:

— Кто убил Марка? Поговорим об этом послезавтра. Нет, я недоволен. Прокат не был ужасным, он был с ошибками, что не очень хорошо. Сил не было еще вчера вечером, нужно было где-то их искать. Как дотерпел? А у меня был выбор? (смеется)

Но при этом Марк настроен решительно — реабилитироваться в произвольной.

— Победа и мое выступление в командном турнире — не повод расслабляться. Вчера мы выиграли. Это не значит, что сегодня я могу выходить и плохо кататься. Я вообще не думаю, о том, что мы победили. Закончится личный турнир — там уже можно будет радоваться и грустить. Надо постараться реабилитироваться. Да, тяжело. Внутреннее опустошение, приятное, но опустошение. Морально выступать было тяжело.

Но, как бы не сложилась ситуация в произвольной программе Кондратюка, — он уже герой. Он сделал все, что от него зависело — и даже больше. Он уже олимпийский чемпион. Будем честными и объективными — при всем уважении к нашим фигуристам — шансы даже на медали у россиян невысокие.

Поэтому, конкретно для Марка, было важнее выложиться в командном турнире. Это он уже сделал — и теперь в его досье всегда будет строчка: олимпийский чемпион. А сегодня за него не стыдно. Он и сегодня отдал всего себя и боролся за каждый элемент. Да, 86,11 это не его лучший результат — на победном чемпионате Европы он набирал под 100. Но такова цена за олимпийское золото в командном турнире.

Семененко обошел Ханю

Женя — счастливчик этого олимпийского цикла. Ему повезло решением тренерского совета оказаться в составе сборной России на чемпионате Европы. А затем положительный тест на коронавирус у Михаила Коляды изменил его статус «запасного» национальной команды — и позволил ему приехать в Пекин.

В короткой программе он доказал, что тоже не зря сюда приехал. Еще раз: шансы на медали у наших фигуристов невысокие. Но Семененко сегодня обошел самого Юдзуру Ханю! Женя чисто исполнил свой прыжковый контент: четверной тулуп+тройной тулуп, четверной сальхов и тройной аксель. А Ханю — нет.

Двукратный олимпийский чемпион сделал бабочку на четверном сальхове, но собрался и сделал четверной тулуп+тройной тулуп и пока еще тройной аксель. И набрал на 0,61 балла меньше, чем Семененко. Понятно, что при таком уровне конкуренции обоим сегодня просто нереально удержаться в тройке. Но Женя сделал все, что мог: и прыжковые элементы, и все вращения, и дорожку шагов. Но больно сильны представители других стран.

Мозалев не справился с нервами

За выступление третьего представителя России было больно. Андрей Мозалев не сумел справиться с давлением и провалил короткую программу. Стартовал он хорошо — каскад четверной тулуп+тройной тулуп. Но потом случилось падение с четверного сальхова, которое выбило его из колеи.

На этом его беды не кончились — случилась еще бабочка на акселе, одно из вращений — на третий уровень. За технику получились совсем скромные 36,76. И под вопросом было даже попадание в произвольную программу. Но к счастью, 77,05 позволили Андрею квалифицироваться. Сам фигурист назвал свой прокат «не очень»:

— Не совсем удачный прокат короткой программы. Особо не переживал, все-таки больше рассчитывал на хороший прокат. Хотел получить удовольствие. Но получилось не очень, конечно. Упал с сальхова, сделал бабочку на акселе. В произвольной надо делать свое и настраиваться на хороший прокат, — рассказал Мозалев в микст-зоне.

Чен рвется к олимпийскому золоту

Дальше, в четвертой и пятой разминках пошел какой-то космический уровень мужского одиночного катания. Первым высокую планку установил японец Шома Уно. Он выступил небезошибочно — сначала прыгнул четверной флип, затем коснулся льда в каскаде четверной тулуп+тройной тулуп и завершил прыжковый контент тройным акселем. Тем не менее, японец набрал 105,90 и установил свой личный рекорд.

Еще один японец — Юма Кагияма — также улетел в космос и ушел за 100 баллов. Он не прыгал старших квадов, его контент: четверной сальхов, четверной тулуп + тройной тулуп, тройной аксель. Но набрал солидные 108,12 и приблизился за короткую программу к мировому рекорду, который в итоге побил он — Натан Чен. Американец провалил короткую программу на Олимпийских играх-2018. Но в Пекине он показал — не зря ему нет равных последние три года. Трехкратный чемпион мира выдал просто феноменальный прокат: четверной флип, тройной аксель, четверной лутц + тройной тулуп.

Мировой рекорд Ханю (111,82), установленный на Чемпионате четырёх континентов-2020, не устоял. За один только четверной флип Чен получил 15,40 балла — столько некоторые фигуристы набирают за каскады, а он получил одним прыжком! Теперь американский фигурист с мировым рекордом в короткой программе рвется к столь долгожданному олимпийскому золоту. И кажется, что помешать ему не сможет никто.

Семененко выбили из сильнейшей разминки

Итальянец Даниэль Грассль выступил без падений и с четверным лутцем, но его балл был не самым высоким — 90,64. И он тоже уступил Семененко! Как и его соотечественник, Маттео Риццо (88,63). Канадский фигурист Киган Мессинг долго не мог добраться до Пекина — всему виной положительные тесты на коронавирус. Но в конечном итоге он здесь и он был хорош — четверной тулуп + тройной тулуп, тройной аксель, тройной лутц. Но он тоже не обошел россиянина — 93,24.

К сожалению, попасть в сильнейшую разминку Семененко не удалось. Он стал лишь седьмым. Помимо японцев и Чена, его обошли еще и кореец Чха Джун Хван (99,51), грузинский фигурист Морис Квителашвили (97,98) и американец Джейсон Браун (97,24). Женя катался точно не хуже этой тройки спортсменов — тем более, никто из них не прыгал старших квадов, а Браун и вовсе катался без четверных.

Тем не менее, шансы побороться за пятерку сильнейших россиянин сохраняет. А там чем черт не шутит — может и зацепиться за медали. Все-таки, до произвольной программы еще нужно дожить.