Завоевали золото, но создали проблемы на будущее? Как командник отразится на личных турнирах фигуристов

Несмотря на яркий успех в первом виде программы, в нашей сборной множество поводов для беспокойства.

Сборная России триумфом завершила выступления в командных соревнованиях Олимпиады в Пекине. Мы гарантировали себе победу еще до начала проката девушек, а разрыв от американцев нивелировался бы даже последними местами в парах и танцах. Тем поразительнее решение отказаться от замен на произвольную программу. Но интересно другое — как наша тактика скажется на личном первенстве и какие еще выводы можно сделать по завершении всех выступлений? Несмотря на командную победу с огромным преимуществом, поводов для беспокойства довольно много.

Мишина с Галлямовым травмировались и смутили судей

Больше всего волнения за состояние здоровья Александра Галлямова. Наш лучший парник в последние секунды проката сорвал поддержку, уронил Анастасию Мишину и жестко упал сам. До микст-зоны и на награждение Галлямов шел прихрамывая, очевидцы отмечали также проблемы с кистью у партнера. Здорово, что Александр при падении вовремя среагировал и спас от серьезных проблем со здоровьем Мишину, но без него пара выступать также не сможет. Журналистов Галлямов пытался успокоить тем, что якобы только на видео травма смотрелась жутко, а на самом деле ничего страшного и к личному старту он успеет все залечить. Очень хотелось бы в это верить, но даже микротравмы влияют на подготовку, могут сбить с нужного ритма и помешать тренировочному процессу. А в борьбе за олимпийское золото мелочей не бывает, особенно когда твои главные соперники — многократные чемпионы мира и хозяева льда.

Не хочется в очередной раз указывать на необходимость замены в парах, но согласитесь, что победное выступление ребят выглядело как пиррова победа. К чему радоваться, когда теперь под вопросом дальнейшие выступления? Допустим, со здоровьем и правда через пару дней все будет в порядке, но вот уверенность в себе ребята могут утратить. Последние несколько стартов они «звенели», раз за разом били личные рекорды и выдавали прокаты один ярче другого. Теперь — неудача, которая может их сбить. А также дать почву для сомнений арбитрам. Фаворитами в борьбе с парой Суй Вэнцзин/Хань Цун они и изначально не были, а теперь, после поражения в первой очной ставке в Пекине и срыва произвольной, их котировки пошатнулись еще сильнее. К примеру, по версии одного из судей, Мишина и Галлямов в произвольном прокате командника были хуже фигуристов из Японии.

Кацалапов снова срывает прокаты и может остаться без медали

Судьи при равных прокатах постараются сделать все возможное для победы пары из Китая. Но если в парном катании объективность выше за счет прыжковых элементов, то в танцах субъективность и симпатии арбитров значительнее влияют на оценку. Как рассказывают сами танцоры, судьи въедливо смотрят даже официальные тренировки. Откатал непонятно — о высоких GOE и компонентах можешь забыть. Что уж говорить о результатах предыдущих турниров, игре оценок и очных противостояниях между дуэтами. Для Никиты Кацалапова с Викторией Синициной в командном турнире, помимо общей задачи, стояла еще важная личная — доказать на деле свое превосходство над парами из США. К тому же американцы выставили поочередно обе, так как выделить, какая из двух лучше в этом году, они не могут даже сами.

Самое забавное, на чемпионате США короткую выиграли Чок/Бейтс, произвольную — Хаббелл/Донохью. Логично было бы в таком же порядке выставлять их и на командник, но логика покинула боссов USA Figure Skating еще на этапе драмы с Ильей Малининым и Джейсоном Брауном. Впрочем, это их проблемы. Наши — в том, что даже не в сильнейшей вариации Кацалапов с Синициной проиграли двум дуэтам из США подряд и набрали скромные для себя оценки. О какой борьбе за золото с Габриэлой Пападакис и Гийомом Сизероном в этой связи вообще можно говорить? За бронзу бы удержаться... Что в ритм-танце, что в произвольном были ошибки Никиты. Кацалапов и раньше имел реноме «срывного парня». Казалось, что к олимпийскому сезону эти проблемы в прошлом. Теперь мы видим, что нет. Несмотря на то, что он уже двукратный олимпийский чемпион.

Трусова и Щербакова навяжут борьбу подуставшей Валиевой

Не обошлась без срыва в произвольной и Камила Валиева. На восприятие Камилы судьями даже несколько падений вряд ли сильно повлияют, но образ безупречной наша звезда теряет. Ошибки на чемпионате Европы, на Олимпиаде... То есть она все-таки землянка, с которой можно бороться? По крайней мере нашим же Анне Щербаковой и Александре Трусовой. На тренировке сразу после командника обе показали, что сдаваться не собираются. Решение оставить их без командного золота явно разозлило девочек, так что даже Щербакова будет выступать с максимальным контентом — три четверных, включая лутц и флип. Трусова пойдет на запланированные пять квадов. И пусть на тренировках она уже не раз и ранее их делала, а вот на соревнованиях — ни разу, теоретическая возможность выиграть у Александры остается. Откатай что Трусова, что Щербакова идеально — в районе 175-180 баллов за произвольную они могут рассчитывать.

У Валиевой еще есть преимущество в короткой, но здесь все сводится к ее эмоциональному и физическому состоянию. Сможет ли 15-летняя девочка выдать четыре ровных проката на Олимпиаде? Юлия Липницкая восемь лет назад не смогла... Ладно хоть у девушек есть время до следующего старта. Следующий раз Камилу на льду мы увидим только 15 февраля, то есть на восстановление больше недели. Сложнее всего придется Марку Кондратюку, который героически откатал сначала в пятницу короткую, затем в воскресенье произвольную. А уже сегодня ранним утром вышел снова — на короткую личного турнира. Кроме него с таким вынужденным марафоном столкнулись только китаец Боян Цзинь и канадец Роман Садовский. Американцы и японцы предусмотрительно одиночников в команде меняли, только вот нам в этом виде программы рисковать было точно ни к чему. И как бы ни закончилась погоня Марка за Юдзуру Ханю и Нэтаном Ченом, олимпийское золото у него уже есть.