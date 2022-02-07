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Сегодня, 13:12

Журналистка из Канады призвала убрать фигурное катание из программы Олимпиады из-за доминирования России

Екатерина Савостина
Корреспондент
Сара Дженкинс.
Фото Twitter

Канадская журналистка Сара Дженкинс заявила, что некоторые виды спорта необходимо убрать из программы Олимпиады из-за доминирования отдельных стран.

«Я думаю, мы должны убрать из Олимпийских игр все виды спорта, в которых доминирует та или иная страна.

Фигурное катание следует убрать из-за России. Конькобежный спорт — из-за Нидерландов. Бобслей должен отсутствовать на Играх, потому что в нем доминируют немцы. Больше никаких лыжных гонок, потому что есть Норвегия», — написала Сара Дженкинс в Twitter.

7 февраля на Олимпиаде завершился командный турнир. Сборная России по фигурному катанию выиграла золотые медали, набрав в сумме 74 очка. 

В составе команды выступали Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Камила Валиева, Виктория Синицина/Никита Кацалапов и Марк Кондратюк.

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