Журналистка из Канады призвала убрать фигурное катание из программы Олимпиады из-за доминирования России

Канадская журналистка Сара Дженкинс заявила, что некоторые виды спорта необходимо убрать из программы Олимпиады из-за доминирования отдельных стран.

«Я думаю, мы должны убрать из Олимпийских игр все виды спорта, в которых доминирует та или иная страна.

Фигурное катание следует убрать из-за России. Конькобежный спорт — из-за Нидерландов. Бобслей должен отсутствовать на Играх, потому что в нем доминируют немцы. Больше никаких лыжных гонок, потому что есть Норвегия», — написала Сара Дженкинс в Twitter.

I guess we should remove all sports from the Olympics where a couple countries dominate



No more figure skating because Russia

Speed skating can go bc Netherlands

Bobsleigh is out bc the Germans own that

No more cross-country skiing because Norway



Should I continue... — Sarah Jenkins (@sarahjenkinsxo) February 6, 2022

7 февраля на Олимпиаде завершился командный турнир. Сборная России по фигурному катанию выиграла золотые медали, набрав в сумме 74 очка.

В составе команды выступали Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Камила Валиева, Виктория Синицина/Никита Кацалапов и Марк Кондратюк.