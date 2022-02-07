«Решение катать без замен — правильное. А как надо было, жребий бросать?» Авербух и Ягудин — о победе в команднике

Наши прославленные чемпионы, фигуристы и телекомментаторы дали комментарий «СЭ».

Третий день командного турнира прошел немного буднично и не зацепил. Золото есть, это победа, Россия возглавила медальный зачет Олимпиады. Действительно большое событие. Но американцы от борьбы де-факто отказались, главным моментом стало страшное падение Насти Мишиной и Саши Галлямова (здоровья обоим поскорее!), а главной темой в российских соцсетях стало обсуждение отсутствия замен. Корреспондент «СЭ» спросил об этом двух наших чемпионов — Алексея Ягудина и Илью Авербуха.

Ягудин: «Я бы делал замены»

— Каким словом опишете ощущения от победы наших фигуристов?

— Эйфория. Первая у меня была вчера после короткой программы женщин, хотя я еще сдерживался. Вчера я был в эйфории, потому что понимал, что наших невозможно догнать. Благодаря американской девочке Карен Чен, которая, к сожалению, неудачно выступила, стала пятой в короткой. Для меня уже было очевидно, что золото наше.

Меня все вчера спрашивали насчет перспектив победы нашей сборной. Я говорю: «Только если землетрясение не произойдет». Забыл сказать о другом — если тест положительный будет. И вот сейчас мне сказали, что американец Винсент Чжоу получил как раз положительный тест. Так что все может быть, к сожалению. Как вы понимаете, контактов море. Даже если его не было в командном боксе, во время выставления оценок он находился со всей командой в kiss&cry, потом в мужской раздевалке. Очень будет обидно, если мы потеряем его в личном первенстве. Но это вопрос к организаторам.

— Многие болельщики радовались, когда Чен упала. Вы тоже радовались?

— Нет.

— А нормально вообще радоваться ошибкам соперников?

— Конечно. Мы все живые люди, в 2002 году я прыгал в дикой агонии — в хорошем смысле слова, — когда Женя упал на Олимпиаде. Что в этом такого? Там решалась моя спортивная карьера!

Понятно, что я здесь третье лицо, не тренер и не хореограф, не руководитель, не спортсмен. Только комментирую. И мне хочется, чтобы получалось у всех! Что еще мне хотелось — чтобы мы победили в более драматичной истории, чтобы было больше трогательности, что ли, и жара. Турнир мог сложиться по-разному, но изначально я был уверен в золотой медали на 99%. У нас очень сбалансированная команда, в отличие от других. Кто-то провисает в мужиках, кто-то — в танцах на льду, кто-то — в девчонках. Хотелось больше интриги, но, естественно, с положительным исходом.

— Почему все-таки федерация не сделала замены на произвольную?

— Поверьте, у меня в соцсетях миллиард сообщений на эту тему. Естественно, негативных. «Почему не дали медаль Щербаковой? Почему не дали медаль Трусовой? Почему не дали этим и другим?» Мне кажется, пошли по спортивному принципу. Галлямов в микст-зоне сказал, что за ними постоянно следили. На всех тренировках сидел человек от федерации, то есть каждый день обновлялось впечатление от того, что показывают спортсмены. Исходя из этого, федерация поступила абсолютно правильно, так как золотая медаль наша.

Потому что: Щербакова не заслуживает? Заслуживает. Трусова не заслуживает? Заслуживает. Тарасова/Морозов тоже заслуживают. И Степанова/Букин. Не хватает замен, чтобы дать тем, кто действительно заслуживает. У мальчиков более-менее было все понятно.

— А Дэвис/Смолкин заслуживают?

— Пока нет. Они только начинают.

— Вы бы делали замены?

— Думаю, да.

— Кому дали бы шанс выступить в произвольной?

— Я изначально говорил, что Тарасова/Морозов могут выступать с короткой программой, а Мишина/Галлямов — с произвольной. Синицина/Кацалапов — на ритм-танец, Степанова/Букин — на произвольный. Результаты, скорее всего, были бы те же самые. Или Анна Щербакова — в короткую, Валиева — в произвольную... Все очень сложно в этих раскладах.

Но даже у меня получается на одну замену больше разрешенного количества. Невозможно найти такое решение, чтобы выступили все, кто заслуживает.

Авербух: «Принимать решение сложнее, чем потом его обсуждать»

— Объективно еще вчера было понятно, что золото мы не упустим. По итогам командного турнира хочется отметить Камилу Валиеву и Марка Кондратюка. Я считаю, что их вклад в общую золотую медаль очень велик. Камила блестяще выиграла два вида. А Марк не позволил получить зазор и здорово, по максимуму откатал обе программы. Вся команда очень сильная. Решение о прокатах первых номеров в обеих программах — верное, я так считаю. Понятно, что у болельщиков всегда есть свое мнение, свои любимцы. И хочется, чтобы у нас было больше олимпийских чемпионов. Понятно, что, кого бы мы ни поставили, мы бы выиграли золото. Но тогда было бы еще обиднее. Часто встречаю мнение, что надо было бросить жребий. Что за жребий? Все надо решать по результатам. Катались чемпионы России, все, кто заслужили.

— Ну кроме Степановой/Букина.

— У них другая история. Понимаем, что они стали чемпионами все-таки после снятия Синициной/Кацалапова.

— Действительно был вариант со жребием?

— Нет, я просто читаю комментарии. Вижу, что пишут люди. Говорят, надо было бросить жребий, так будет честнее. Я считаю, что это самое нечестное, что может быть. Это психологически травмирует, выбивает девчонок тех же. А у них еще индивидуальные старты.

— То есть это было сделано во избежание внутренних конфликтов?

— Я не знаю. Думаю, что дело не в разборках. Просто какое-то решение приняли. Его всегда принимать сложнее, чем потом обсуждать. Нужно с уважением отнестись к решению федерации. Понимаю, как было непросто. Если бы поставили Аню Щербакову, то начали бы задавать вопросы: «А почему не Трусова?» Саша же обыграла ее на чемпионате России! Так всегда. Почему Трусова, а не Щербакова? Анна же чемпионка мира! Это бесконечно и было бы в любом случае.

— Ошибки в программах с чем можно связать?

— Недостаток формы, возможно. Парники только через две недели выступают. Ребята физически выбивались, это чувствовалось. Может, хорошо, что они прошли все это до личных стартов. Каждый спортсмен работает в режиме этапов «Гран-при», через неделю новый турнир. Ничего страшного в расписании Олимпиады нет.