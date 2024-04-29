Известный комментатор Геннадий Орлов — о поражении «Зенита» от «Динамо», золотой гонке, преображении «Спартака» и театре.

Мостовой остановился в своем развитии

— Не до конца понял слов Сергея Богданыча Семака о том, что против «Динамо» «Зенит» в целом хорошо сыграл в обороне. А как быть с пропущенным голом? Почему в итоге по центру упустили Тюкавина? Должен быть баланс между атакой и защитой. Команда неплохо двигалась, контролировала мяч? Извините, а где голевые моменты? Их нет! Всего один удар в створ. По угловым питерцы превзошли москвичей — 7:1. Но почему ни один корнер ни к чему не привел? Где розыгрыши? Где наработки?

А как играли Мостовой, Кассьерра, от которых ждут голов? Да и Артур никак не может вписаться в систему «Зенита». Правда, с бразильца спрос поменьше — он только зимой присоединился к команде.

А вот Мостовой... Непонятно. Остановился в развитии, не прогрессирует. Как будто он уже все знает, все умеет... А на самом деле, у него ничего не получается.

Не затянул ли Семак с заменами? Тренеру в данном случае виднее. Но многое в атаке не работало. В прошлом сезоне «Зенит» играл по схеме 4-4-2, в два центрфорварда — Сергеев и Кассьерра выходили одновременно и оба выглядели лучше, чем нынешней весной. Сейчас другая система, и она не так работает.

С мячом — защитник «Зенита» Нино. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Бросается в глаза, как питерцы медленно выходят из обороны. Это серьезная проблема. Где быстрые прорывы, неожиданные ходы? Отсюда такое небольшое количество голов.

Конечно, соперники уже изучили «Зенит», знают, как перекрывать Вендела, Клаудиньо. Но высококлассных игроков отличает то, что они постоянно растут, пытаются удивить и публику, и оппонентов. Сейчас «Зенит», увы, играет без страсти. Мы хвалили Нино, но в эпизоде с голом Тюкавина можно говорить о его ошибке.

Так что впечатление от игры команды Семака — где-то на троечку. Мало голевых эпизодов. Что вчера показал на поле Изидор? Ему дали шанс, выпустили на замену. Какую пользу он принес? Какой у него КПД?

С Педро рано спрашивать по полной программе. Парень показал, что он талантлив. Но можно же изучить его статистику. До «Зенита» Педро очень мало играл во взрослый футбол. Его надо постепенно подводить к выступлениям за основу сине-бело-голубых. Считаю, его рискованно выпускать с первых минут. В итоге в одном матче он потух. Ему лучше давать шанс минут на 20, чтобы он в концовке терзал защитников, забивал и уходил. Это очень тонкая грань, нужно бережнее относиться к таким способным исполнителям.

Говорят, что бразильцам не хватает мотивации? Ребята, вы о чем? Такие зарплаты, которые им платят в «Зените», они нигде больше не видели. На них приходит публика, они играют на великолепном стадионе. Хорошие контракты — работайте! Приелись победы? Но в чем цель спортсмена? Каждый год давать что-то новое: и в тактике, и в технике. Я же вам сказал уже про Мостового. Ну за столько лет можно же было хотя бы один финт выучить!

«Краснодар» не смог обыграть «Крылья Советов» (0:0) и единолично возглавить таблицу РПЛ. Фото ФК «Краснодар»

«Краснодар» сник в Самаре, никто в РПЛ не показывает чемпионской игры

Позволю себе одно отступление. Нередко сравниваю футбол с театром. Базисные вещи одинаковы. Имею в виду индивидуальное и исполнительское мастерство. Недавно попал на премьеру спектакля Андрея Могучего — «Холоп». В БДТ на Фонтанке. На сцену выходят 49 артистов по ходу действия! И им приходится во время пьесы говорить по-французски, по-узбекски и по-китайски. Представляете, на трех языках! Ну они же выучили, подготовились! Это к вопросу о мастерстве Мостового и остальных. К их обучаемости. Да, с артистами работают педагоги — по вокалу, по пластике и так далее. Но разве футболистам тренеры, администраторы не помогают? Тогда опять возникает тот же вопрос: где финты Мостового?

Премьера удалась. Прошла на ура! Но вы бы видели, как были готовы артисты. Это как игровая дисциплина на поле. Каждый на максимуме выполняет свою роль. И в итоге мы видим единый ансамбль.

У «Зенита» этого ансамбля сейчас нет! Куда все пропало? Где новизна, где развитие? Ну вот смотрите. Генриху Мхитаряну 35 лет, Луке Модричу — 38. Почему они все время в работе, почему их КПД не падает? А, например, Клаудиньо и Вендел почему-то не так свежи, как прошлой весной. Сейчас только один футболист в составе питерцев держит свой уровень — Дуглас Сантос.

Две подряд осечки «Зенита». Просто так получается, что по игре никто в РПЛ сейчас не показывает чемпионского футбола. Вы же видели встречу «Крылья» — «Краснодар»? Самарцы были поближе к победе. «Быки» сникли на выезде, им в определенной степени повезло.

«Динамо» подкралось. В принципе у бело-голубых очень приличная группа атаки. Тюкавин выделяется на фоне остальных форвардов чемпионата. Но опять же не могу сказать, что и бело-голубые сейчас играют по-чемпионски. В РПЛ нет лидера по игре!

«Спартак» преобразился при Слишковиче. Команда раскрепостилась. Тренер варьирует игру в атаке. Против «Локомотива» с первых минут сделал ставку на скорость, оставил в запасе Соболева, выпустил Игнатова. И это в целом сработало. Красно-белые могут продолжить побеждать, у них приличная атакующая линия, Медина хорош. «Спартак» все еще в борьбе за кубок.