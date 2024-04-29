«Урал» ушел от поражения в матче с «Рубином»

«Рубин» и «Урал» сыграли вничью в матче 26-го тура чемпионата России — 1:1.

У хозяев отличился нападающий Мирлинд Даку. У гостей гол забил защитник Силвие Бегич.

После этой победы у «Рубина» стало 37 очков, клуб расположился на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ. «Урал» с 25 очками находится на 15-й строчке.