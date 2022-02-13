Валиева выступит на слушании в CAS по видеосвязи

Российская фигуристка Камила Валиева выступит на слушании в Спортивном арбитражном суде (CAS) по видеосвязи, информирует AP. По словам генерального директора CAS Мэтью Риба, арбитрам будет предоставлен переводчик с русского языка.

Слушание по делу 15-летней спортсменки должно было начаться в 15:30 по московскому времени. Дело Валиевой рассматривают итальянец Фабио Иудика (председатель), американец Джеффри Бенц и Весна Ракочевич из Словении.

Ожидается, что решение будет доведено до сведения сторон во второй половине дня в понедельник, 14 февраля.

11 февраля Международное агентство по тестированию (ITA) подтвердило информацию о положительной допинг-пробе у российской фигуристки Камилы Валиевой. Согласно заявлению ITA, образец, который фигуристка сдала 25 декабря 2021 года во время чемпионата России, дал положительный результат на запрещенное вещество триметазидин.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. Международный олимпийский комитет (МОК), Международный союз конькобежцев (ISU) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не согласились со снятием временного отстранения и оспорили решение дисциплинарного комитета РУСАДА в Спортивном арбитражном суде (CAS).