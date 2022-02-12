Камилу нельзя лишать олимпийского шанса. В деле Валиевой слишком много чрезвычайного

Спортивный арбитражный суд должен прислушаться к голосу разума.

Завтра Спортивный арбитражный суд должен принять решение по делу российской фигуристки Камилы Валиевой. На повестке дня вопрос о выступлении нашей звездной одиночницы в личном турнире на Олимпиаде в Пекине. К сожалению, накануне этого заседания мы имеем неоспоримый факт — допинг-проба 15-летней спортсменки, взятая в конце декабря, дала положительный результат на препарат из Запрещенного списка ВАДА.

На другой чаше весов — очевидное нарушение прав лидера мирового женского фигурного катания в том случае, если сейчас россиянку временно отстранят от соревнований, а некоторое время спустя будет доказана ее невиновность. Возможно, единственный в жизни шанс взойти на спортивный олимп для девушки окажется навсегда потерян, Игры-2022 заново проводить не будут.

Вокруг этой истории сейчас много эмоций, но есть надежда на то, что арбитры все же сохранят холодный рассудок и не поддадутся тому давлению, которое на них оказывается.

Зачем гнать лошадей?

Из-за коронавируса заседание CAS состоится в онлайн-формате — судьи и адвокаты планируют общаться в режиме телемоста. Главой панели арбитров стал итальянец Фабио Юдика, судьями — американец Джеффри Бенц и словенка Весна Бергант Ракочевич. Заседания CAS обычно проходят в закрытом режиме — по их итогам будет опубликован пресс-релиз с результативной частью решения (отклонена апелляция, или нет), а спустя какое-то время (обычно через несколько дней) — мотивировочная часть (с аргументами и выводами арбитров). Сначала ожидалось, что решение может появиться уже сегодня, но затем заседание отложили на 13 февраля, а вердикт вообще обещают только 14-го. Вообще, раньше бывали множество случаев, когда судьи откладывали дедлайн. Турнир одиночниц в Пекине стартует 15 февраля, так что небольшой запас времени есть.

Однако все равно документы готовятся в страшной спешке, и шансов, что арбитры успеют глубоко вникнуть в суть вопроса практически нет. О положительной пробе Камилы стало известно в подозрительные сроки — только 7 февраля, аккурат в день, когда Валиева выступала в произвольной программе командного турнира. За минувшие пять дней даже объяснительные со всех причастных лиц тяжело собрать. Не говоря уже о том, чтобы вычислить, каким образом в организм девушки во время чемпионата страны попал ненужный в фигурном катании препарат, еще и в таких странных дозах. И здесь мы походим к главному. Если объективного решения принять невозможно, зачем вообще в нынешней ситуации гнать лошадей? Ради идеалистической цели «во что бы то ни стало защитить интересы чистых спортсменов»? А когда окажется, что Валиева — тоже чистый спортсмен, и ее права нарушены именно временным отстранением, которое лишит ее главного в жизни спортивного шанса, как это расценивать?

И вообще, почему сейчас все так торопятся с вынесением решения? Может надо было раньше поторопиться сотрудникам Стокгольмской лаборатории, в которой пробу Валиевой исследовали 44 дня, вместо положенных 20, из-за чего вся эта дикая ситуация и возникла.

Фарс вместо обдуманного решения

В этой короткой истории всеми сторонами сделано уже невероятное количество ошибок. Запрещенный препарат в пробе нашей фигуристки — это как минимум недоразумение. Слив информации о допинговых проблемах несовершеннолетней в британское СМИ — это неоспоримая вина МОК, из-за чего пришлось идти на прямое нарушение Кодекса ВАДА с официальным раскрытием имени подозреваемого спортсмена. Тестирование пробы Камилы 44 дня вместо положенных 20 — непростительный провал проверяющих организаций. Последние все валят на новую волну коронавируса. Но почему тогда не принимается во внимание, что российской стороне сейчас из-за ковидных ограничений тоже непросто собрать все факты в защиту Камилы. Да и само по себе заседание суда онлайн тоже явно не повышает объективность процесса.

Ну, а если объективности в нынешней ситуации достигнуть непросто или даже невозможно, зачем превращать в фарс работу такой уважаемой организации как CAS? Стоит ли сейчас следовать твердолобому принципу: «раз есть факт положительной пробы — значит обязательно должно быть временное отстранение». Тем более, что известна масса случаев, когда спортсмен продолжал выступления даже после попадания в допинговую ситуацию. Так делается в случае, когда вина подозреваемого неочевидна. Тогда он соревнуется в обычном режиме и просто ждет окончательного вердикта. Не всегда он бывает оправдательным — иногда результаты потом приходится аннулировать задним числом. Но такова жизнь. Виновен — отвечай, не виновен — спасибо, что не потерял драгоценные месяцы спортивной карьеры.

Лакмусовая бумажка

Безусловно, радикальным борцам с допингом будет непросто принять решение об окончательном снятии с Камилы временного отстранения. И CAS при таком вердикте придется непросто. Но с другой стороны — как сейчас могут быть нарушены права «чистых атлетов», соперниц россиянки, если в данный момент в пробах Валиевой нет допинга? Наоборот, стресс, который пережила 15-летняя девушка в эти дни, дает ее конкуренткам немалый гандикап. Так надо ли судьям брать грех на душу и, возможно, решать на своем заседании судьбу олимпийского золота? Ведь, если в последствии в более спокойной обстановке будет доказано, что Камила все же виновна (хотя в этом есть огромные сомнения), результаты турнира одиночниц в Пекине легко можно будет пересмотреть. Такое в современном спорте случается постоянно. А вот дать Валиевой возможность сразится за олимпийский титул задним числом уже не получится.

Абсурдность нынешней ситуации вокруг российской фигуристки отметила даже авторитетная американская газета Washington Post. «Нет ни одной причины наказывать Камилу — виновата система тестирования, — пишет колумнист Салли Дженкинс. — Нет никаких доказательств, что незначительное количество безвредного препарата дало Камиле дополнительное преимущество, или того, что она приняла его умышленно. Зато есть свидетельства, что она уже сейчас является величайшей фигуристкой своего времени. Несмотря на это, критики России продвигают этот допинговый инцидент как некое глобальное преступление. А бесконечные юридические проволочки ВАДА и МОК погрузили фигуристку в сплошную неопределенность, вызванную многоуровневым процессом отстранения».

Наверное, безусловное следование букве закона — это здорово. Однако Всемирный антидопинговый кодекс — не святое писание, и все нюансы в анналах ВАДА учесть невозможно. Борьба за чистоту спорта не должна превращаться в маразм и торжество принципа презумпции виновности спортсмена. И слушания по делу Валиевой в выездной панели CAS — отличная лакмусовая бумажка. В понедельник мы все узнаем, сумело ли уважаемое трио арбитров оторваться от своих фолиантов, и взглянуть в глаза 15-летней девочке, которой еще неделю назад так восхищался весь мир.