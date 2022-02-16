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Сегодня, 07:09

USADA: в допинг-пробе Валиевой обнаружено три препарата для улучшения работы сердца

Глава USADA сообщил, что в допинг-пробе Валиевой обнаружено три препарата для улучшения работы сердца
Роман Шишов
Корреспондент
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Американская газета The New York Times сообщила о новой информации в расследовании дела российской фигуристки Камилы Валиевой.

Как пишет издание, ссылаясь на исполнительного директора Антидопингового агентства США (USADA) Трэвиса Тайгарта, в допинг-пробе 15-летней спортсменки обнаружен не только триметазидин, о котором сообщалось ранее.

Также в анализе обнаружены еще два препарата для улучшения работы сердца — L-карнитин и гипоксен. Однако запрещенным у спортсменов является только триметазидин.

«Такая комбинация направлена на повышение выносливости, снижение утомляемости и повышение эффективности использования кислорода», — сказал Тайгарт.

Напомним, 14 февраля, Спортивный арбитражный суд (CAS) на своем официальном сайте опубликовал решение по делу Валиевой. CAS не удовлетворил апелляции МОК, ВАДА и ISU и допустил российскую фигуристку до участия в женском одиночном турнире Олимпиады-2022 в Пекине.

15 февраля девушки представят короткие программы на олимпийском турнире. Валиева показала лучший результат — 82,16 балла.

Произвольные программы пройдут 17 февраля.

Камила Валиева
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