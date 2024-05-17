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«Санта-Барбара» по-каталонски. Руководство «Барсы» готово уволить Хави, но тот хочет остаться

Руководство «Барселоны» готово уволить Хави
Андрей Кузичев
Корреспондент
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Жоан Лапорта и Хави.
Фото Reuters
В каталонском клубе снова неспокойно.

«Барселона» — клуб парадоксов, и происходящее в нем сложно оценить с точки зрения элементарной логики. Количество примеров стремится к бесконечности, а главная тема нынешнего сезона — Хави. Сначала при почти полной поддержке руководства и благосклонном отношении со стороны Жоана Лапорты тренер объявляет о своем уходе по окончании сезона. Все это подкрепляется постоянными заявлениями о том, что решение не изменится, даже если сине-гранатовые выиграют Лигу чемпионов.

Все по новой

Второй сезон сериала начинается примерно в то время, когда «Барса» из главного еврокубка с треском вылетает. Имея в запасе гостевую победу в Париже, получает домашние 1:4 от «ПСЖ». Пять дней спустя Хави проигрывает третье за сезон класико и... меняет решение. Легендарным мем Пике и Неймара «Он остается» получает новую жизнь. Но уже тогда ряд близких к клубу инсайдеров утверждали: не все в руководстве довольны таким развитием событий. Впрочем, данные сообщения тонут в бесчисленных восторгах и новой волне рассуждений о наличии у Хави пресловутой барселонской ДНК.

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Как оказалось, прислушиваться стоило и к выбивавшимся из общего потока новостям. Взорвалось же информационное пространство не после 2:4 от младшего каталонского брата «Жироны», а в тот момент, когда «Барса» все-таки выправила ситуацию и поднялась на второе место. А оно кроме условного престижа еще и гарантирует важный для клуба финансовый бонус за поездку на проводящийся на саудовские миллионы Суперкубок Испании. Сначала, правда, информация о возможном увольнении Хави воспринималась как стандартные для топ-клуба слухи. Про Карло Анчелотти тоже много писали, собрав при этом целый отряд потенциальных сменщиков, а в итоге итальянец получил от «Реала» новый контракт еще до старта плей-офф Лиги чемпионов.

Однако постепенно ручеек слухов превратился в реку. А после одержанной в четверг победы над «Альмерией» и увеличения отрыва от третьего места до четырех очков случилось информационное наводнение. Некоторые новости, конечно, стоило делить пополам, а то и на десять, потому что мадридские инсайды о «Барсе» и каталонские о «Реале» — это своя, ни на что не похожая жизнь в параллельных вселенных. Но суть все передавали верно — терпение лопнуло у Лапорты, который, собственно, и приглашал Хави в клуб, называл его ключевой фигурой нового проекта и всячески поддерживал, несмотря на давление ряда членов совета директоров.

Фото Reuters

Не так, как 25 лет назад

Все изменилось после очередного громкого заявления главного тренера о текущем положении дел в клубе и его сравнении с «Реалом», куда приходит Мбаппе. «Мы хотим и постараемся быть конкурентоспособными. Но болельщики должны понимать, что экономическая ситуация не имеет ничего общего с тем, что было 25 лет назад. Раньше тренер говорил: «Я хочу подписать этого, этого и этого игрока». Сейчас все иначе. Мы не находимся на уровне других клубов с лучшей экономической ситуацией. Это не значит, что мы не сражаемся или не хотим бороться за титулы. Нам нужно время, чтобы стать конкурентными», — заявил Хави перед своим сотым матчем в ла лиге.

В принципе, ничего нового он не произнес. Во-первых, это правда. Во-вторых, Хави последовательно отстаивает позицию, согласно которой при нынешних финансовых возможностях клуб должен пройти большой путь и двигаться вперед поступательно. И это логично, потому что молодым талантам нужно обрасти мясом, а наличие средств должно способствовать сохранению лучших игроков. Не как сейчас, когда страсти бушуют вокруг отказывающегося подписывать новый контракт ключевого защитника Араухо. Только правда обычно колет глаза, и у многих заявления Хави вызывали раздражение.

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Тот же Лапорта с его популизмом хотел всего и сразу. Снова сделать «Барсу» великой, а не через три-пять-семь лет. Президент был недоволен, когда тренер говорил о том, что даже после чемпионского титула пройдена лишь часть пути. Сейчас же, если верить инсайдерам, его допекли две вещи. Первая — отсутствие у Хави оптимизма (с чем сложно поспорить), и разговоры о трансферах. Здесь тоже есть что спросить с тренера. С учетом вечных проблем с ФФП и потолком зарплат, который лига для каталонцев постоянно понижает и вводит санкции, руководство делало для тренера даже больше, чем могло. Договаривалось о снижении окладов, растягивало выплаты по трансферам, подписывало звезд (Дани Алвес, Обамеянг) на символические зарплаты. Но Хави каждое трансферное окно требовал усиления. И внутри клуба не скрывал недовольства, если ему давали не тех, кого он просил (Жоау Феликс).

Главный тренер «Барселоны» Хави.
Фото Reuters

Три кандидата на замену

Что дальше? Если суммировать все свежие инсайды, то часть совета директоров давит на Лапорту и настаивает на уходе тренера. То же самое говорят и про окружение Хави, что сам тренер уже публично опроверг. А еще продемонстрировал боевой настрой в своем очередном интервью.

«Руководители мне ничего не сказали. Отношения не меняются. Все нормально. Я сказал то, что считаю реальным. Мы боремся за все титулы, у меня есть амбиции и энтузиазм, но ситуация непростая. Она не меняется. Я полностью уверен, что буду тренером в следующем сезоне. У меня есть надежда и честь оставаться в этом клубе. У меня есть амбиции завоевывать титулы, и, хотя ситуация не самая лучшая, мы работаем над тем, чтобы ее изменить. Я спокоен, и у меня максимальный энтузиазм. И это то, что я сказал президенту и спортивному директору Деку. Мы уже планируем с ними следующий сезон», — заявил тренер уже после игры с «Альмерией».

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Но эти слова точно не разрядили обстановку. Опять же, инсайдеры подливают масла в огонь. Пишут, например, о Лапорте, который считает, что Хави его предал. Об указаниях президента спортивному блоку начать поиски главного тренера. Даже приведен список кандидатов, в котором фигурируют три фамилии. Те же, что и после зимнего заявления Хави о грядущем уходе.

Ханси Флика, правда, может перехватить «Бавария», но даже при таком сценарии остаются Рафа Маркес и Сержиу Консейсау. Первый из них качественно работает с резервной командой «Барсы», и его возможное повышение — это та самая каталонская ДНК. А с нынешним главным тренером «Порту» легко договорится его старый знакомый Деку. Но никто не удивится, если через несколько дней мы узнаем, что Хави не просто остается, но и продлевает контракт еще на пять лет. Или его уволят за два тура до финиша. Это «Барса» — здесь нужно быть готовым ко всему.

Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
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