«Спартак» пожалел денег на Цыплакова — и он уехал в НХЛ. Что ждет одного из лучших снайперов КХЛ в «Айлендерс»?
Руководство «Спартака», которое хотело сохранить Максима Цыплакова за смешные для нынешнего рынка деньги, могло сколько угодно через приближенные Telegram-каналы называть информацию об интересе к нападающему со стороны порядка 15 клубов НХЛ агентскими играми, а Алексей Жамнов — в открытую иронизировать на этот счет. Интерес к парню, настрелявшему 31 шайбу в прошлой регулярке, был действительным огромным. О чем говорить, если ведущие североамериканские СМИ позиционировали его как «лучшего свободного агента из Европы»? Проще было перечислить, кому в НХЛ не нужен зрелый и голодный до нового вызова нападающий за копеечные деньги. И вчера этот интерес вполне ожидаемо материализовался в однолетнее соглашение с «Айлендерс».
Для клуба из Нью-Йорка подписание незадрафтованного европейца — практически идеальная сделка с минимальным риском. Со своим контрактом новичка он не забивает платежку, при необходимости спокойно может быть отправлен в АХЛ без процедуры прохождения драфта отказов, а летом 2025-го — станет ограниченно свободным агентом и сможет вести переговоры только с «Островитянами».
Одна из главных проблем, которую испытывали «Айлс» на протяжении последних лет — сомнительный набор проспектов и недостаточная подпитка молодежью из собственной системы. В неудачной погоне за Кубком Стэнли с Барри Тротцем дедушке Ламорелло во время обменов пришлось раздать все свои первые пики в промежуток с 2020-го по 2023 год. В нижних же раундах скаутский отдел ньюйоркцев работал из рук вон плохо, если не сказать отвратительно, набирая людей, не способных заиграть даже в АХЛ. Оттого и собственный прямой фарм-клуб из Бриджпорта приходилось поддерживать в более-менее конкурентоспособном состоянии за счет списанных ветеранов вроде Энди Андреоффа и Криса Терри.
Несколько забавно, что нападающий, которому в сентябре исполнится 26 лет, будет одним из самых молодых в атакующей линейке Патрика Руа. Из заигранных в первом раунде плей-офф форвардов младше россиянина лишь Кайл Маклин, Симон Холмстрем и Руслан Исхаков. Для ветеранской команды, ставшей в этом сезоне одной из самых старых в лиге (29,2 года, 5-е место), его возраст выглядит вполне детским.
Однако у двустороннего нападающего, умеющего играть в меньшинстве и никогда не имевшего нареканий к работоспособности, есть все шансы вписаться в островной дом престарелых. Причем не только в нижних звеньях. В серии с «Каролиной» дыры на левом фланге в топ-6 затыкал опытный прямолинейный чеккер Кэйси Сизикас и не менее топорный ролевик Хэдсон Фэшинг, которому куда привычнее играть справа. Вопрос в том, найдет ли себя слева сам привыкший играть на другом краю Цыплаков. На родной же позиции справа воспитанника красно-белых конкуренция в Нью-Йорке куда выше.
Американские журналисты уже успели напомнить, что в «Айлендерс» у Ламорелло не заиграли два других топовых нападающих из КХЛ — Ян Коварж и Анатолий Голышев. Но, в отличие от чешского и уральского мастеров, габаритный парень с прекрасными физическими данными будет более чем органично смотреться как в боттоме, так и в целом в системе Руа, который больше верит в работу, чем в талант.
Большим подспорьем для Цыплакова станет и наличие в команде Семена Варламова, Александра Романова и Ильи Сорокина — они должны помочь ему освоиться на Лонг-Айленде и сделать его адаптацию в США максимально короткой и безболезненной. Не стоит забывать также про Владимира Малахова, который не первый год работает в клубе тренером по развитию, — ему точно по силам стать на первых порах связующим звеном между новичком без сильного английского и тренерским штабом. Как бы ни сложилась у Максима его заокеанская карьера, вернуться в «Спартак» (или другой клуб КХЛ) он всегда успеет.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|82
|55
|27
|114
|2
|Каролина
|82
|52
|30
|111
|3
|Айлендерс
|82
|39
|43
|94
|4
|Вашингтон
|82
|40
|42
|91
|5
|Питтсбург
|82
|38
|44
|88
|6
|Филадельфия
|82
|38
|44
|87
|7
|Нью-Джерси
|82
|38
|44
|81
|8
|Коламбус
|82
|27
|55
|66
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|52
|30
|110
|2
|Бостон
|82
|47
|35
|109
|3
|Торонто
|82
|46
|36
|102
|4
|Тампа-Бэй
|82
|45
|37
|98
|5
|Детройт
|82
|41
|41
|91
|6
|Баффало
|82
|39
|43
|84
|7
|Оттава
|82
|37
|45
|78
|8
|Монреаль
|82
|30
|52
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|82
|52
|30
|113
|2
|Виннипег
|82
|52
|30
|110
|3
|Колорадо
|82
|50
|32
|107
|4
|Нэшвилл
|82
|47
|35
|99
|5
|Сент-Луис
|82
|43
|39
|92
|6
|Миннесота
|82
|39
|43
|87
|7
|Аризона
|82
|36
|46
|77
|8
|Чикаго
|82
|23
|59
|52
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|82
|50
|32
|109
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|45
|37
|98
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|81
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|81
|7
|Анахайм
|82
|27
|55
|59
|8
|Сан-Хосе
|82
|19
|63
|47
|Второй раунд
|Счет в серии
|
Ванкувер - Эдмонтон
|3 - 2
|
Даллас - Колорадо
|3 - 2
|
Флорида - Бостон
|3 - 2
|
Рейнджерс - Каролина
|4 - 2
|Первый раунд
|
Ванкувер - Нэшвилл
|4 - 2
|
Даллас - Вегас
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 1
|
Виннипег - Колорадо
|1 - 4
|
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
|4 - 0
|
Бостон - Торонто
|4 - 3
|
Флорида - Тампа-Бэй
|4 - 1
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 1
|17.05
|02:00
|
Каролина – Рейнджерс
|3 : 5
|17.05
|05:00
|
Ванкувер – Эдмонтон
|3 : 2