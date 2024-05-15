Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:04

В «Рубине» объяснили санкциями сложности перевода денег за Абильдгора и наказание от ФИФА

Константин Белов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

В пресс-службе «Рубина» ответили на вопрос «СЭ», почему ФИФА наложила на казанский клуб запрет на регистрацию новых футболистов. Ранее издание «РБ Спорт» сообщило, что запрет будет действовать в течение трех трансферных окон.

«Наш клуб действительно получал уведомление о наложении запрета на регистрацию новичков от ФИФА, который связан со сложностью осуществления финансового перевода (условный платеж и солидарные выплаты) в ФК «Ольборг» за переход Оливера Абильдгора. Клуб направлял соответствующие платежи, но часть из них была отклонена из-за действующих санкций в финансовом секторе. В данный момент ФК «Рубин» решает данный вопрос по осуществлению транша. После проведения платежа запрет будет снят», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

Абильдгор выступал за «Рубин» с февраля 2020 по сентябрь 2022 года.

«Рубин» после 28 туров занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 41 очко.

Источник: РБ Спорт
ФК Рубин (Казань)
1
0
Читайте также
Даниил Медведев не выигрывал турниры уже год
Путин поблагодарил Матыцина за работу
Путин назначил врио губернаторов пяти регионов РФ
Классен и Рябчук — полный провал, Мартинс и Бонгонда разочаровали. 7 футболистов, от которых «Спартаку» нужно будет избавиться летом
СМИ узнали о нескольких обысках по делу начальника кадрового главка МО Кузнецова
В центре Москвы обнаружили тело мужчины со следами жестокого избиения
Популярное видео
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Полузащитник «Балтики» Бистрович: «Уровень РПЛ изменился»
Украинцы требуют не пускать Хачанова на Олимпиаду. Все из-за публикации в соцсетях
Быков сожалеет об отсутствии сборной России на ЧМ: «Очень жаль, что у наших молодых ребят нет возможности противопоставить свои силы»
Захарова назвала преступлением заявление президента МОК Баха
Плющев — о чемпионате мира по хоккею: «Не та конкуренция, которую хотят видеть болельщики»
Российские стрелки бьются за Олимпиаду. На кону — 12 лицензий
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Экс-тренер «Динамо» Силкин — о Венделе: «Не должны легионеры диктовать «Зениту» свои желания»

Бушманов назвал сезон-2023/24 провальным для «Спартака»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 - : -
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 - : -
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 - : -
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 - : -
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 - : -
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 22 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости