Представитель МОК о Валиевой: «Она находится в самом центре спекуляций»

Представитель МОК заявил, что фигуристка Валиева находится в самом центре спекуляций

Представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс ответил на вопросы журналистов о ситуации с российской фигуристкой Камилой Валиевой на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

«Что делает МОК, чтобы понять, как Валиева справляется с этой ситуацией? Она находится в самом центре спекуляций. Мы работаем с вспомогательными сотрудниками, у нас там 60 человек занимаются безопасностью. Мы внимательно за этим следим, но не можем сделать прям все. Хочу всем напомнить, что дело не закончено.

Сделал ли МОК что-то по закону Родченкова? Мы ничего не комментируем по поводу региональных законов", — сказал Адамс.

Российская фигуристка Камила Валиева (82,16) лидирует после короткой программы на Олимпиаде. Второе место занимает Анна Щербакова (80,20), Александра Трусова (74,60) идет на четвертой позиции.

16 февраля Адамс также заявил, что награждение фигуристок по итогам произвольной программы Олимпиады не состоится.