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Сегодня, 17:21

Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом 2024 года по версии Forbes

Руслан Минаев
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Криштиану Роналду.
Фото AFP

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом 2024 года по версии Forbes.

Его годовой доход составил 260 миллионов долларов, из которых 200 миллионов — зарплата по контракту с клубом, еще 60 миллионов — выплаты спонсоров.

В тройке списка вошли гольфист Джон Рам — 218 (198+20) миллионов долларов и форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси — 135 (65+70) миллионов долларов.

Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсмена по версии Forbes:

1. Криштиану Роналду (футбол, «Аль-Наср») — 260 (200+60) миллионов долларов

2. Джон Рам (гольф) — 218 (198+20) миллионов долларов

3. Лионель Месси (футбол, «Интер Майами») — 135 (65+70) миллионов долларов

4. Леброн Джеймс (баскетбол, «Лейкерс») — 128,2 (48,2+80) миллионов долларов

5. Яннис Адетокунбо (баскетбол, «Милуоки») — 111 (46+65) миллионов долларов

6. Килиан Мбаппе (футбол, «ПСЖ») — 110 (90+20) миллионов долларов

7. Неймар (футбол, «Аль-Хилаль») — 108 (80+28) миллионов долларов

8. Карим Бензема (футбол, «Аль-Иттихад») — 106 (100+6) миллионов долларов

9. Стефен Карри (баскетбол, «Голден Стэйт») — 102 (52+50) миллионов долларов

10. Ламар Джексон (американский футбол, «Балтимор» — 100,5 (98,5+2) миллионов долларов

В феврале Forbes опубликовал список самых дорогих спортивных империй.

Карим Бензема
Килиан Мбаппе
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Неймар Сантос
Леброн Джеймс
Стефен Карри
Яннис Адетокунбо
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
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18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 - : -
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 - : -
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 - : -
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 - : -
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 - : -
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
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Максим Глушенков

Локомотив

 15
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Константин Тюкавин

Динамо

 9
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

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 22 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

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 23 1 4
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