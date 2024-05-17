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Сегодня, 12:52

В ЦСКА рассказали о восстановлении вратаря Торопа от двойного перелома костей черепа

Алина Савинова
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Владислав Тороп.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Вратарь ЦСКА Владислав Тороп находится под присмотром врачей в одной из московских больниц, сообщает пресс-служба армейцев.

Отмечается, что по итогам дополнительного обследования 20-летнему футболисту будет назначена операция, после чего станут известны точные сроки его восстановления.

«Хотим выразить слова благодарности нашим коллегам из Санкт-Петербурга: врачам «Зенита» Михаилу Гришину и Владимиру Хайтину, а также главному врачу «Газпром- Арены» Лаврентию Неустоеву. Благодаря их помощи удалось за короткий срок решить вопросы как экстренной госпитализации игрока прямо во время матча в Санкт-Петербурге, так и его дальнейшей транспортировки в Москву. Спасибо за ваш профессионализм и неравнодушие!» — сказано в заявлении клуба.

15 мая в ответном матче финала пути РПЛ FONBET Кубка России против «Зенита» (0:0, пен. — 4:5) Тороп получил серьезную травму. В первом тайме вратарь армейцев столкнулся с защитником сине-бело-голубых Нуралы Алипом и не смог продолжить игру, его заменил Владимир Шайхутдинов. У футболиста московской команды был диагностирован двойной перелом костей лицевого черепа.

Владислав Тороп
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
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18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
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