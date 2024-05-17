В ЦСКА рассказали о восстановлении вратаря Торопа от двойного перелома костей черепа
Вратарь ЦСКА Владислав Тороп находится под присмотром врачей в одной из московских больниц, сообщает пресс-служба армейцев.
Отмечается, что по итогам дополнительного обследования 20-летнему футболисту будет назначена операция, после чего станут известны точные сроки его восстановления.
«Хотим выразить слова благодарности нашим коллегам из Санкт-Петербурга: врачам «Зенита» Михаилу Гришину и Владимиру Хайтину, а также главному врачу «Газпром- Арены» Лаврентию Неустоеву. Благодаря их помощи удалось за короткий срок решить вопросы как экстренной госпитализации игрока прямо во время матча в Санкт-Петербурге, так и его дальнейшей транспортировки в Москву. Спасибо за ваш профессионализм и неравнодушие!» — сказано в заявлении клуба.
15 мая в ответном матче финала пути РПЛ FONBET Кубка России против «Зенита» (0:0, пен. — 4:5) Тороп получил серьезную травму. В первом тайме вратарь армейцев столкнулся с защитником сине-бело-голубых Нуралы Алипом и не смог продолжить игру, его заменил Владимир Шайхутдинов. У футболиста московской команды был диагностирован двойной перелом костей лицевого черепа.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Динамо
|28
|15
|8
|5
|49-37
|53
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2
|Зенит
|28
|15
|6
|7
|45-25
|51
|
3
|Краснодар
|28
|14
|8
|6
|41-27
|50
|
4
|Локомотив
|28
|12
|11
|5
|47-37
|47
|
5
|Спартак
|28
|13
|7
|8
|38-31
|46
|
6
|ЦСКА
|28
|10
|12
|6
|48-38
|42
|
7
|Рубин
|28
|11
|8
|9
|29-34
|41
|
8
|Кр. Советов
|28
|11
|7
|10
|44-39
|40
|
9
|Ростов
|28
|11
|7
|10
|40-43
|40
|
10
|Ахмат
|28
|10
|5
|13
|32-38
|35
|
11
|Пари НН
|28
|8
|5
|15
|26-44
|29
|
12
|Оренбург
|28
|7
|8
|13
|31-38
|29
|
13
|Урал
|28
|7
|8
|13
|27-41
|29
|
14
|Факел
|28
|6
|11
|11
|20-29
|29
|
15
|Балтика
|28
|7
|5
|16
|31-37
|26
|
16
|Сочи
|28
|5
|8
|15
|34-44
|23
|18.05
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|18.05
|16:30
|
Локомотив – Факел
|- : -
|18.05
|19:00
|
Сочи – Краснодар
|- : -
|19.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|- : -
|19.05
|14:15
|
Спартак – Рубин
|- : -
|19.05
|16:30
|
Ростов – Балтика
|- : -
|19.05
|19:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|20.05
|20:00
|
Пари НН – ЦСКА
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
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Константин Тюкавин
Динамо
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
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да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|22
|1
|9
|
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4