Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание

Сегодня, 08:36

ISU официально заявил, что обжалует решение РУСАДА об отмене временного отстранения Валиевой

Сергей Разин
корреспондент
Камила Валиева.
Фото Twitter

Международный союз конькобежцев (ISU) выступил с официальным заявлением о положительном результате на запрещенное вещество триметазидин у российской фигуристки Камилы Валиевой из образца, взятого 25 декабря 2021 года.

«ISU должным образом принял к сведению пресс-релиз, выпущенный Международным агентством по тестированию (ITA), и на данный момент нечего добавить, кроме приведенного ниже.

ISU воспользуется своим правом обжаловать в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА от 9 февраля об отмене временного отстранения Валиевой и попросить CAS восстановить временное отстранение. Поскольку это судебное дело продолжается, ISU не будет давать дальнейших комментариев», — говорится в заявлении на сайте ISU.

8 февраля Валиева была временно отстранена РУСАДА от соревнований, однако подала апелляцию. 9 февраля временное отстранение было снято дисциплинарным комитетом РУСАДА.

Международный олимпийский комитет (МОК) решил воспользоваться правом обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), поскольку в ближайшие дни фигуристке предстоит участие в личных соревнованиях одиночниц на Играх в Пекине.

Дело Валиевой будет рассмотрено до 15 февраля выездной панелью CAS в Пекине.

Олимпиада
Камила Валиева
14
15
Читайте также
Как научиться кататься на сноуборде
Официально: допинг-проба Валиевой после чемпионата России-2022 дала положительный результат на триметазидин, дело передали в суд
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
«Страшно, когда в тебе увивают любовь к спорту». Скелетонистка Никитина — о ситуации в сборной на Олимпийских играх
Официально: декабрьская допинг-проба Валиевой дала положительный результат. Она продолжает выступление на Олимпиаде
Россия — Дания: второй матч наших на Олимпиаде 2022. Онлайн-трансляция
Олимпиада-2022: расписание соревнований и трансляций 11 февраля
Олимпиада: женский спринт на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине. Онлайн
Карнаухов прокомментировал свой гол в ворота Дании на Олимпиаде в Пекине
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Трусова упала с четверного лутца на тренировке произвольной программы на Олимпиаде
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости