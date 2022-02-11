ISU официально заявил, что обжалует решение РУСАДА об отмене временного отстранения Валиевой

Международный союз конькобежцев (ISU) выступил с официальным заявлением о положительном результате на запрещенное вещество триметазидин у российской фигуристки Камилы Валиевой из образца, взятого 25 декабря 2021 года.

«ISU должным образом принял к сведению пресс-релиз, выпущенный Международным агентством по тестированию (ITA), и на данный момент нечего добавить, кроме приведенного ниже.

ISU воспользуется своим правом обжаловать в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА от 9 февраля об отмене временного отстранения Валиевой и попросить CAS восстановить временное отстранение. Поскольку это судебное дело продолжается, ISU не будет давать дальнейших комментариев», — говорится в заявлении на сайте ISU.

8 февраля Валиева была временно отстранена РУСАДА от соревнований, однако подала апелляцию. 9 февраля временное отстранение было снято дисциплинарным комитетом РУСАДА.

Международный олимпийский комитет (МОК) решил воспользоваться правом обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), поскольку в ближайшие дни фигуристке предстоит участие в личных соревнованиях одиночниц на Играх в Пекине.

Дело Валиевой будет рассмотрено до 15 февраля выездной панелью CAS в Пекине.