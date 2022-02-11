Трусова упала с четверного лутца на тренировке произвольной программы на Олимпиаде

Российская фигуристка Александра Трусова провела вторую за день тренировку на тренировочном олимпийском катке в Пекине.

Спортсменка исполнила произвольную программу. Во время проката она упала с четверного лутца.

Ранее сегодня, 11 февраля, на главном льду в Пекине стартовала первая тренировка коротких и произвольных программ. Российские фигуристки Александра Трусова, Камила Валиева и Анна Щербакова вышли на лед.

Личные соревнования женщин на Олимпийских играх-2022 пройдут 15 и 17 февраля, когда спортсменки представят короткую и произвольную программы соответственно.