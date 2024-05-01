Медина считает, что «Спартак» может выиграть FONBET Кубок России

Полузащитник «Спартака» Хесус Медина прокомментировал победу над «Динамо» (2:0) в матче 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

«Сегодня была отличная победа, мы играли супер. Мы заслуживали этой победы. Можем ли выиграть Кубок России? Думаю, да. Сегодня мы играли хорошо, будем продолжать!» — сказал Медина.

«Спартак» стал первым финалистом Пути регионов Кубка России. Соперник москвичей определится в четверг, 2 мая — «Ростов» на своем поле примет «Балтику». Финал Пути регионов пройдет 14-16 мая.