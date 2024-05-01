Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 19:12

Рублев обыграл Алькараса и вышел в полуфинал «мастерса» в Мадриде

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Андрей Рублев.
Фото Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев победил испанца Карлоса Алькараса в четвертьфинале турнира в Мадриде — 4:6, 6:3, 6:2.

Игра продолжалась 2 часа 1 минуту.

Рублев сделал 5 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 13. На счету Алькараса 1 подача навылет, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 8.

В полуфинале россиянин встретится с победителем пары Тэйлор Фритц (США, 12) — Франсиско Черундоло (Аргентина, 21).

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 7 877 020 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Андрей Рублев (Россия, 7) - Карлос Алькарас (Испания, 2) - 4:6, 6:3, 6:2

Теннис
Андрей Рублев
Карлос Алькарас
2
59
Читайте также
Борис Ротенберг рассказал о скандальном матче «Сочи» в Грозном
Лыжники Большунов и Жеребятьева воспитывают дочь
Небензя раскритиковал проект резолюции ГА ООН по Сребренице
Файзуллаева лишили финала Кубка Азии, а Федотова могут поменять на легенду клуба. Что происходит в ЦСКА перед матчем с «Зенитом» в Кубке
Доктор назвала картофель наиболее вредным овощем
Минюст США объявил о признании жителем Нью-Йорка вины в передаче технологий для БПЛА
Популярное видео
«Виннипег» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
Сергей Бобровский — претендент на приз лучшему вратарю
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
Наместников получил шайбой в лицо, Овечкин вылетел
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
Гребенкин уезжает в «Торонто», Билялов остается в «Ак Барсе»
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
Заварухину подарили новый контракт в «Автомобилисте»
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
СКА-1946 выиграл Кубок Харламова
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
Гребенкин: «Отъезд в «Торонто»? Скоро все узнаете, принял решение»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Андрей Рублев — Карлос Алькарас: смотреть трансляцию матча турнира в Мадриде

Рублев рассказал о своих эмоциях после победы над Алькарасом

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости