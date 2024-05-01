Рублев обыграл Алькараса и вышел в полуфинал «мастерса» в Мадриде
Российский теннисист Андрей Рублев победил испанца Карлоса Алькараса в четвертьфинале турнира в Мадриде — 4:6, 6:3, 6:2.
Игра продолжалась 2 часа 1 минуту.
Рублев сделал 5 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 13. На счету Алькараса 1 подача навылет, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 8.
В полуфинале россиянин встретится с победителем пары Тэйлор Фритц (США, 12) — Франсиско Черундоло (Аргентина, 21).
Мадрид (Испания)
Турнир ATP Mutua Madrid Open
Призовой фонд 7 877 020 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Андрей Рублев (Россия, 7) - Карлос Алькарас (Испания, 2) - 4:6, 6:3, 6:2
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