«Динамо» — «Спартак»: судья не назначил пенальти в пользу красно-белых. Куда смотрел ассистент арбитра?

На 69-й минуте матча 2-го этапа полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России «Динамо» — «Спартак» (0:2) судья Алексей Сухой не увидел нарушения правил со стороны капитана бело-голубых Фабиана Бальбуэны и не наказал его 11-метровым ударом.

Обзор арбитру был перекрыт, но то, что динамовец ударил рукой Александра Соболева, видел первый ассистент Алексей Лунев. Но, несмотря на это, пенальти не был назначен. Видеоассистенты Артем Чистяков и Валерий Данченко не вмешались.

В том эпизоде в штрафной площади «Динамо» Бальбуэна сначала схватил убегавшего соперника левой рукой за воротник майки, а затем правой отвесил ему оплеуху, попав в голову.

В необходимости назначить 11-метровый удар сомнений нет. Вопрос лишь в том, как квалифицировать действия динамовца. От этого зависит, следовало ли наказать его желтой карточкой за неспортивное поведение или же нужно было прибегнуть к более серьезной дисциплинарной санкции — удалить. Скорее всего, можно было ограничиться предупреждением.