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Сегодня, 09:10

Орещук: «Соболева бьют по плечу, а он за нос хватается...»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук в интервью «СЭ» пожурил нападающего «Спартака» Александра Соболева за симуляции.

В среду, 1 мая, красно-белые на выезде победили «Динамо» в матче второй стадии 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России (2:0). Соперник московской команды по финалу определится в матче «Ростов» — «Балтика».

— Поговорим про нападение «Спартака». Соболев сегодня рвал и метал, доказал свою состоятельность?

— Очень хороший матч в исполнении Александра. Забил, отдал. Но я не понимаю одной вещи.

— Какой?

— Из 90 минут игры он условно полчаса проводит лежа на траве. Такой фактуры форвард не имеет права валяться на газоне такое количество времени. И главное — никто не показывает желтую карточку...

— За симуляцию?

— Ну хочешь ты симулировать — пожалуйста. Сейчас время такое... Но если судья не купился, зачем же ты валишься и лежишь? Подпрыгивай и дальше беги! Повтор же показывает, что Соболева ударили по плечу, а он держится за нос.

— Это вы про эпизод с участием Бальбуэны, когда спартаковцы рассчитывали на пенальти?

— Зачем показывать, что тебе попали по носу? Пять раз же прокрутили этот эпизод по телевизору. Я думал сначала, что реально человека убили. А оказалось... Мы же популяризируем футбол, а тут приходится говорить о таких вещах, моментах.

— Если говорить исключительно об игре, кого еще выделите в составе красно-белых?

— Селихова. Глыба! Я всегда говорил, что это отличный вратарь. Просто Александра травмы мучают. Его проблема — это его организм, здоровье. А как голкипер он мне очень импонирует еще со времен «Амкара». Сегодня он всем все в очередной раз доказал.

Федор Смолов (в&nbsp;синей майке) в&nbsp;матче против &laquo;Спартака&raquo;. «Похоже, это последний сезон Смолова в «Динамо». У Соболева гол плюс пас, но столько времени валяться на траве...» Мнение Орещука

Александр Соболев
Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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