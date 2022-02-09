Губерниев заявил, что ждет подробностей в отношении скандальной ситуации с отменой награждения фигуристов

Российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал ситуацию с российскими фигуристами на Олимпиаде в Пекине.

«Если кто-то из наших фигуристок сдал сомнительный тест на наркотики перед командным турниром Олимпиады, это полный ***! Никогда такого не было и вот опять! Ждем иные!» — написал Губерниев в Telegram.

Напомним, что церемония награждения, которая должна была пройти во вторник, 8 февраля, была перенесена из-за неожиданно возникшей проблемы с допинг-тестом одного из российских фигуристов.