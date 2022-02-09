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Допинг

Сегодня, 09:43

«Если кто-то из фигуристок сдал сомнительный тест на наркотики...» Губерниев — об отмене награждения сборной России

Губерниев заявил, что ждет подробностей в отношении скандальной ситуации с отменой награждения фигуристов
Роман Шишов
Корреспондент

Российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал ситуацию с российскими фигуристами на Олимпиаде в Пекине.

«Если кто-то из наших фигуристок сдал сомнительный тест на наркотики перед командным турниром Олимпиады, это полный ***! Никогда такого не было и вот опять! Ждем иные!» — написал Губерниев в Telegram.

Напомним, что церемония награждения, которая должна была пройти во вторник, 8 февраля, была перенесена из-за неожиданно возникшей проблемы с допинг-тестом одного из российских фигуристов.

Сборная России по&nbsp;фигурному катанию после победы в&nbsp;командном турнире Олимпиады-2022. Результаты командного турнира Олимпиады-2022 могут пересмотреть из-за допинг-теста российского фигуриста

Дмитрий Губерниев
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