Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание

Сегодня, 09:43

«Обидно, что спортсмены и тренеры идут на это, подставляя страну». Роднина — о сомнительной допинг-пробе российского фигуриста

Роднина прокомментировала информацию о сомнительной допинг-пробе российского фигуриста
Владимир Пушкарев
,  
Владислав Флегонтов
Ирина Роднина.
Фото Global Look Press

Депутат РФ, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала информацию о сомнительной допинг-пробе российского фигуриста, который был сдан перед стартом Олимпийских игр. 9 февраля об этом сообщил Insidethegames.

«Вы сразу все берете на себя. Нас бьют! Нас лишают медалей! Давайте подождем официальных результатов. Какая боязнь? Я не думаю, что будут подложены какие-то материалы. Если даже будет и положительная первая проба, то есть право потребовать вскрытие второй пробы.
Давайте дождемся ее результатов. У нас очень давно последний раз было такое в фигурном катании. Мы этим не грешим. Нужно спокойно дождаться второй пробы. Я не лаборант. В любом случае, допинг тестом занимается не МОК. С ними могут консультироваться, но они не берут анализы.

Это не обида! Обидно, что некоторые спортсмены и тренеры идут на это, подставляя страну. На Олимпиаде 2018 года у нас снимали ребят, не предъявив четких доказательств. Вот это обидно. А остальное... Давайте ждать результаты. Да, переживаем, но надеемся на хороший результат", — сказала Роднина «СЭ».

Ранне, 7 февраля, сборная России по фигурному катанию выиграла командный турнир Олимпийских игр в Пекине. Церемония награждения должна была пройти на следующий день во вторник, 8 февраля.

Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Ирина Роднина
9
0
Читайте также
«В разгар новой холодной войны американец приносит России медаль». Болельщики из США в шоке от Вика Уайлда
Российских фигуристов заподозрили в допинге. Неужели отнимут «золото»? Что происходит (информация обновляется)
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Российская сноубордистка Васильцова не смогла выйти в четвертьфинал Олимпиады в борд-кроссе
«Если кто-то из фигуристок сдал сомнительный тест на наркотики...». Губерниев — об отмене награждения сборной России
Валиева, Кондратюк, Мишина и Галлямов не тренировались на фоне проблем с допинг-тестом одного из фигуристов
В лыжной сборной России утвердили составы на мужскую и женскую гонки с раздельным стартом на Олимпиаде
Врач сборной России по фигурному катанию — о якобы проблемном допинг-тесте: «Нас не ставят в известность»
Олимпиада 2022: российские фигуристы попали в скандал из-за допинг-теста? Онлайн-трансляция 9 февраля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Валиева, Кондратюк, Мишина и Галлямов не тренировались на фоне проблем с допинг-тестом одного из фигуристов

«Если кто-то из фигуристок сдал сомнительный тест на наркотики...». Губерниев — об отмене награждения сборной России
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости