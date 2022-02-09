Депутат РФ, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала информацию о сомнительной допинг-пробе российского фигуриста, который был сдан перед стартом Олимпийских игр. 9 февраля об этом сообщил Insidethegames.

«Вы сразу все берете на себя. Нас бьют! Нас лишают медалей! Давайте подождем официальных результатов. Какая боязнь? Я не думаю, что будут подложены какие-то материалы. Если даже будет и положительная первая проба, то есть право потребовать вскрытие второй пробы.

Давайте дождемся ее результатов. У нас очень давно последний раз было такое в фигурном катании. Мы этим не грешим. Нужно спокойно дождаться второй пробы. Я не лаборант. В любом случае, допинг тестом занимается не МОК. С ними могут консультироваться, но они не берут анализы.

Это не обида! Обидно, что некоторые спортсмены и тренеры идут на это, подставляя страну. На Олимпиаде 2018 года у нас снимали ребят, не предъявив четких доказательств. Вот это обидно. А остальное... Давайте ждать результаты. Да, переживаем, но надеемся на хороший результат", — сказала Роднина «СЭ».

Ранне, 7 февраля, сборная России по фигурному катанию выиграла командный турнир Олимпийских игр в Пекине. Церемония награждения должна была пройти на следующий день во вторник, 8 февраля.