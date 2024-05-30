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Сегодня, 08:45

Паралимпиец Калашян — о возвращении на международную арену: «Никто не ожидал, что поедем в Японию»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Двукратный бронзовый призер Паралимпиады Артем Калашян рассказал «СЭ» о возвращении на международную арену. На прошедшем в Кобе чемпионате мира по легкой атлетике Калашян завоевал золото и бронзу в спринтерских дисциплинах в классе Т35.

— Мог ли год назад подумать, что этот чемпионат мира у тебя вообще будет?

— Нет, конечно. Со всеми этими непонятными ситуациями, которые происходят, никто не ожидал, что мы поедем в Японию. До последнего тянули. Присутствовало такое же ощущение, как перед Паралимпиадой в Рио, когда ничего не было известно.

— Когда понял, что точно едете?

— За две недели нам сказали, что будем выступать на чемпионате мира. Но мы не до конца верили. В 2016-м перед Паралимпиадой тоже были такие разговоры, а на самом деле в Новогорске просидели, где потом сообщили, что никуда не едем. Сильно тогда все переживали. Тогда я находился в хорошей форме и мог бы и за золото биться. Было очень обидно, что не поехали. Поэтому все поверили, что едем на чемпионат мира в Кобе только тогда, когда нам билеты скинули.

— Удивился решению Международного паралимпийского комитета, который вас все-таки допустил?

— Конечно, это было удивительно. Но Международный паралимпийский комитет хорошо к нам относится, в том числе и президент организации.

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— Год назад на чемпионате мира в Париже нашей команды не было. Следил ли ты за этим стартом?

— Да, конечно. Сравнивали наши результаты, которые показали на чемпионате России, с их. Я тогда, по-моему, стоял вторым в мировом рейтинге. Было неприятно, что не поехали в Париж. Там выступали все сильные соперники, а сейчас в Кобе украинцы не поехали, с которыми у нас борьба все время идет.

— Каково вернуться на международную арену?

— Классные ощущения. Можно выступать, бегать, соперничать. На чемпионате России вы уже друг друга знаете. Мотивация все равно уже не такая, как когда ты выступаешь за границей. Совершенно другой настрой и другой подход. Конечно, мы старались не расслабляться, тренировались и верили, что все будет хорошо, — сказал Калашян «СЭ».

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