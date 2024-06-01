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«Вся вина на мне! Я был как будто зомбирован. Надо было раньше менять Гончаренко». Иванов — о вылете «Урала»

Президент «Урала» Иванов прокомментировал вылет команды из РПЛ
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Григорий Иванов и Виктор Гончаренко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Президент «Урала» Григорий Иванов — о вылете команды из РПЛ.
Россия. Стыковые матчи. Переходные матчи
01 июн, 15:00. Кристалл (Жигулевск)
Акрон
1:2
Урал

— Сейчас пришло понимание, что «Урал» покидает РПЛ? Или до сих пор не верите в произошедшее?

— Ну что значит — не понимаю? Все уже случилось. Но мы все сегодня до последнего верили, что решим задачу. И ведь могли спасти ситуацию! На последних минутах четыре момента имели!

— Могли совершить чудо?

— Ну не чудо... Считаю, «Урал» сильнее «Акрона». «Акрон» бился, играл. Ребята молодцы. Сейчас, конечно, можно говорить все что угодно. Но мы выше классом. Не должны мы были вылетать таким образом.

Алексей Ионов против игроков &laquo;Акрона&raquo; в&nbsp;ответном стыковом матче. Иванов слишком сильно верил в Гончаренко — «Урал» вылетел впервые за 11 лет. Частный «Акрон» — дебютант РПЛ

Все решилось в первой игре. Мне кажется, там тренерский штаб допустил ошибку со стартовым составом. Весь сезон ждал от тренеров, от Гончаренко, что он выправит ситуацию. Но... Виктор Михайлович — хороший специалист. Желаю ему успехов. Но так бывает. Что-то не пошло у него. Может быть, ему самому надо было уйти раньше. Или я это должен был сделать. В какой-то момент мы просто перестали играть в футбол. Бей-беги! Все предстоит еще проанализировать. Надо понять, почему так случилось.

— По горячим следам сказать сложно?

— Прежде всего, во всем виноват я! Я должен был раньше отреагировать, что-то поменять. Принять решение по тренеру. Но я до последнего верил, что Михалыч (Виктор Гончаренко. — Прим. «СЭ») все выправит. Эх... Случилось так, как случилось. Надо спрашивать не с тренеров, а с себя. Самая большая вина лежит на мне. Я ждал, не стал ничего менять... Ничего не хочу сказать сейчас плохого про Гончаренко. Видел, что он и его помощники на 100 процентов отдавались работе. Но я был как будто зомбирован и вовремя не поменял тренера. Повторяю: вся вина на мне!

Фернандо Итало и Тимур Аюпов после пропущенного гола от «Акрона».
Фото ФК «Урал»

— А что сегодня сказали команде в раздевалке?

— Да все были расстроены. Там уже не требовалось никаких слов. Очень обидно. Все ребята настраивались на сохранение места в РПЛ, на победу. Согласитесь, последние 20-30 минут мы полностью доминировали. И могли забить не один-два мяча. А три-четыре! Играли-то хорошо, подвела реализация. Может, футбольный бог нас за что-то наказал... Не знаю. Что сейчас про это говорить?

— Но до 70-й минуты игра у вас не шла.

— Зря вы так говорите. Не соглашусь. Первые 25 минут мы контролировали матч. Играли в футбол, у нас проходили хорошие передачи, имели подходы. Каштанов мог забить в начале тайма. Но потом...

Нападающий &laquo;Акрона&raquo; Андрес Понсе празднует гол в&nbsp;ворота &laquo;Урала&raquo; (1:2). В РПЛ — несистемный новичок! Владелец «Акрона» Морозов берет пример с Галицкого

— Что случилось?

— Мы не привыкли к такой жаре. 30 градусов, искусственное поле. Другие мячи. Не подумайте, что я сейчас как-то оправдываюсь! Но все это тоже сказалось. Шеттине вышел и сразу получил травму. Влуту тоже было тяжело. Вот Эрик Бикфалви молодец. Рвался в бой. Хотя неделю назад получил травму, дернул заднюю поверхность бедра. Это обычно — три-четыре недели. Но он вышел и игру поменял сразу!

— Почему Егорычев не попал в стартовый состав?

— Да, Андрюхи нам тоже не хватило... Вчера у него была температура. Но он все равно прилетел с командой, готовился. Врачи ставили ему капельницы... Егорычев в итоге появился на поле на 73-й минуте и тоже перевернул игру. И все-таки нам не хватило ресурса. Не так много у нас было в обойме ребят, которые могли усилить «Урал» сегодня.

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко.
Виктор Гончаренко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

— А только ли дело в Гончаренко? Не считаете, что клуб допустил просчеты в селекции? Ведь из зимних новичков пользу принес только Ионов. А белорусские футболисты не смогли вас усилить.

— Не соглашусь с вами. Вот увидите, белорусские ребята еще нам помогут. У нас с ними долгосрочные контракты. Малькевич хорошо смотрелся на месте левого защитника, но травмировался на сборах и так толком и не оправился. Концевым мы были довольны, но он, увы, тоже получил повреждение на сборах.

Я не понял, почему Гончаренко на первый стык поставил в стартовый состав Бочарова и Концевого. Они же толком до этого не играли! Не знаю, чем руководствовался тренерский штаб. Ребята оказались не готовы. Но я верю в этих парней. Они нам пригодятся. Не соглашусь с вами, что у нас была плохая селекция.

Эрик Бикфалви, Григорий Иванов, танцы Шмеля и&nbsp;Майонеза.

— Что дальше будет с «Уралом»? Есть уверенность, что команда вернется в РПЛ через год? Конкуренция в ФНЛ будет сумасшедшая...

— Да, понимаю, что борьба предстоит нешуточная. Но сейчас я ничего не могу обещать. На днях соберется попечительский совет. Там и будет решаться судьба «Урала».

— Вы останетесь на своем посту?

— Я готов к любому развитию событий. К любому решению совета. Я виноват больше всех! Готов уйти в отставку, если примут такое решение. Ну нельзя было нам вылетать! Мы приобрели хороших футболистов, качественных исполнителей. Не знаю, что будет дальше. Ясность появится на следующей неделе.

Футбол
Первая лига
РПЛ
ФК Урал
Виктор Гончаренко
Григорий Иванов (руководитель)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
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