Президент «Урала» Григорий Иванов — о вылете команды из РПЛ.

— Сейчас пришло понимание, что «Урал» покидает РПЛ? Или до сих пор не верите в произошедшее?

— Ну что значит — не понимаю? Все уже случилось. Но мы все сегодня до последнего верили, что решим задачу. И ведь могли спасти ситуацию! На последних минутах четыре момента имели!

— Могли совершить чудо?

— Ну не чудо... Считаю, «Урал» сильнее «Акрона». «Акрон» бился, играл. Ребята молодцы. Сейчас, конечно, можно говорить все что угодно. Но мы выше классом. Не должны мы были вылетать таким образом.

Все решилось в первой игре. Мне кажется, там тренерский штаб допустил ошибку со стартовым составом. Весь сезон ждал от тренеров, от Гончаренко, что он выправит ситуацию. Но... Виктор Михайлович — хороший специалист. Желаю ему успехов. Но так бывает. Что-то не пошло у него. Может быть, ему самому надо было уйти раньше. Или я это должен был сделать. В какой-то момент мы просто перестали играть в футбол. Бей-беги! Все предстоит еще проанализировать. Надо понять, почему так случилось.

— По горячим следам сказать сложно?

— Прежде всего, во всем виноват я! Я должен был раньше отреагировать, что-то поменять. Принять решение по тренеру. Но я до последнего верил, что Михалыч (Виктор Гончаренко. — Прим. «СЭ») все выправит. Эх... Случилось так, как случилось. Надо спрашивать не с тренеров, а с себя. Самая большая вина лежит на мне. Я ждал, не стал ничего менять... Ничего не хочу сказать сейчас плохого про Гончаренко. Видел, что он и его помощники на 100 процентов отдавались работе. Но я был как будто зомбирован и вовремя не поменял тренера. Повторяю: вся вина на мне!

Фернандо Итало и Тимур Аюпов после пропущенного гола от «Акрона». Фото ФК «Урал»

— А что сегодня сказали команде в раздевалке?

— Да все были расстроены. Там уже не требовалось никаких слов. Очень обидно. Все ребята настраивались на сохранение места в РПЛ, на победу. Согласитесь, последние 20-30 минут мы полностью доминировали. И могли забить не один-два мяча. А три-четыре! Играли-то хорошо, подвела реализация. Может, футбольный бог нас за что-то наказал... Не знаю. Что сейчас про это говорить?

— Но до 70-й минуты игра у вас не шла.

— Зря вы так говорите. Не соглашусь. Первые 25 минут мы контролировали матч. Играли в футбол, у нас проходили хорошие передачи, имели подходы. Каштанов мог забить в начале тайма. Но потом...

— Что случилось?

— Мы не привыкли к такой жаре. 30 градусов, искусственное поле. Другие мячи. Не подумайте, что я сейчас как-то оправдываюсь! Но все это тоже сказалось. Шеттине вышел и сразу получил травму. Влуту тоже было тяжело. Вот Эрик Бикфалви молодец. Рвался в бой. Хотя неделю назад получил травму, дернул заднюю поверхность бедра. Это обычно — три-четыре недели. Но он вышел и игру поменял сразу!

— Почему Егорычев не попал в стартовый состав?

— Да, Андрюхи нам тоже не хватило... Вчера у него была температура. Но он все равно прилетел с командой, готовился. Врачи ставили ему капельницы... Егорычев в итоге появился на поле на 73-й минуте и тоже перевернул игру. И все-таки нам не хватило ресурса. Не так много у нас было в обойме ребят, которые могли усилить «Урал» сегодня.

Виктор Гончаренко. Фото Александр Федоров, «СЭ»

— А только ли дело в Гончаренко? Не считаете, что клуб допустил просчеты в селекции? Ведь из зимних новичков пользу принес только Ионов. А белорусские футболисты не смогли вас усилить.

— Не соглашусь с вами. Вот увидите, белорусские ребята еще нам помогут. У нас с ними долгосрочные контракты. Малькевич хорошо смотрелся на месте левого защитника, но травмировался на сборах и так толком и не оправился. Концевым мы были довольны, но он, увы, тоже получил повреждение на сборах.

Я не понял, почему Гончаренко на первый стык поставил в стартовый состав Бочарова и Концевого. Они же толком до этого не играли! Не знаю, чем руководствовался тренерский штаб. Ребята оказались не готовы. Но я верю в этих парней. Они нам пригодятся. Не соглашусь с вами, что у нас была плохая селекция.

— Что дальше будет с «Уралом»? Есть уверенность, что команда вернется в РПЛ через год? Конкуренция в ФНЛ будет сумасшедшая...

— Да, понимаю, что борьба предстоит нешуточная. Но сейчас я ничего не могу обещать. На днях соберется попечительский совет. Там и будет решаться судьба «Урала».

— Вы останетесь на своем посту?

— Я готов к любому развитию событий. К любому решению совета. Я виноват больше всех! Готов уйти в отставку, если примут такое решение. Ну нельзя было нам вылетать! Мы приобрели хороших футболистов, качественных исполнителей. Не знаю, что будет дальше. Ясность появится на следующей неделе.