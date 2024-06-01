«Вся вина на мне! Я был как будто зомбирован. Надо было раньше менять Гончаренко». Иванов — о вылете «Урала»
— Сейчас пришло понимание, что «Урал» покидает РПЛ? Или до сих пор не верите в произошедшее?
— Ну что значит — не понимаю? Все уже случилось. Но мы все сегодня до последнего верили, что решим задачу. И ведь могли спасти ситуацию! На последних минутах четыре момента имели!
— Могли совершить чудо?
— Ну не чудо... Считаю, «Урал» сильнее «Акрона». «Акрон» бился, играл. Ребята молодцы. Сейчас, конечно, можно говорить все что угодно. Но мы выше классом. Не должны мы были вылетать таким образом.
Все решилось в первой игре. Мне кажется, там тренерский штаб допустил ошибку со стартовым составом. Весь сезон ждал от тренеров, от Гончаренко, что он выправит ситуацию. Но... Виктор Михайлович — хороший специалист. Желаю ему успехов. Но так бывает. Что-то не пошло у него. Может быть, ему самому надо было уйти раньше. Или я это должен был сделать. В какой-то момент мы просто перестали играть в футбол. Бей-беги! Все предстоит еще проанализировать. Надо понять, почему так случилось.
— По горячим следам сказать сложно?
— Прежде всего, во всем виноват я! Я должен был раньше отреагировать, что-то поменять. Принять решение по тренеру. Но я до последнего верил, что Михалыч (Виктор Гончаренко. — Прим. «СЭ») все выправит. Эх... Случилось так, как случилось. Надо спрашивать не с тренеров, а с себя. Самая большая вина лежит на мне. Я ждал, не стал ничего менять... Ничего не хочу сказать сейчас плохого про Гончаренко. Видел, что он и его помощники на 100 процентов отдавались работе. Но я был как будто зомбирован и вовремя не поменял тренера. Повторяю: вся вина на мне!
— А что сегодня сказали команде в раздевалке?
— Да все были расстроены. Там уже не требовалось никаких слов. Очень обидно. Все ребята настраивались на сохранение места в РПЛ, на победу. Согласитесь, последние 20-30 минут мы полностью доминировали. И могли забить не один-два мяча. А три-четыре! Играли-то хорошо, подвела реализация. Может, футбольный бог нас за что-то наказал... Не знаю. Что сейчас про это говорить?
— Но до 70-й минуты игра у вас не шла.
— Зря вы так говорите. Не соглашусь. Первые 25 минут мы контролировали матч. Играли в футбол, у нас проходили хорошие передачи, имели подходы. Каштанов мог забить в начале тайма. Но потом...
— Что случилось?
— Мы не привыкли к такой жаре. 30 градусов, искусственное поле. Другие мячи. Не подумайте, что я сейчас как-то оправдываюсь! Но все это тоже сказалось. Шеттине вышел и сразу получил травму. Влуту тоже было тяжело. Вот Эрик Бикфалви молодец. Рвался в бой. Хотя неделю назад получил травму, дернул заднюю поверхность бедра. Это обычно — три-четыре недели. Но он вышел и игру поменял сразу!
— Почему Егорычев не попал в стартовый состав?
— Да, Андрюхи нам тоже не хватило... Вчера у него была температура. Но он все равно прилетел с командой, готовился. Врачи ставили ему капельницы... Егорычев в итоге появился на поле на 73-й минуте и тоже перевернул игру. И все-таки нам не хватило ресурса. Не так много у нас было в обойме ребят, которые могли усилить «Урал» сегодня.
— А только ли дело в Гончаренко? Не считаете, что клуб допустил просчеты в селекции? Ведь из зимних новичков пользу принес только Ионов. А белорусские футболисты не смогли вас усилить.
— Не соглашусь с вами. Вот увидите, белорусские ребята еще нам помогут. У нас с ними долгосрочные контракты. Малькевич хорошо смотрелся на месте левого защитника, но травмировался на сборах и так толком и не оправился. Концевым мы были довольны, но он, увы, тоже получил повреждение на сборах.
Я не понял, почему Гончаренко на первый стык поставил в стартовый состав Бочарова и Концевого. Они же толком до этого не играли! Не знаю, чем руководствовался тренерский штаб. Ребята оказались не готовы. Но я верю в этих парней. Они нам пригодятся. Не соглашусь с вами, что у нас была плохая селекция.
— Что дальше будет с «Уралом»? Есть уверенность, что команда вернется в РПЛ через год? Конкуренция в ФНЛ будет сумасшедшая...
— Да, понимаю, что борьба предстоит нешуточная. Но сейчас я ничего не могу обещать. На днях соберется попечительский совет. Там и будет решаться судьба «Урала».
— Вы останетесь на своем посту?
— Я готов к любому развитию событий. К любому решению совета. Я виноват больше всех! Готов уйти в отставку, если примут такое решение. Ну нельзя было нам вылетать! Мы приобрели хороших футболистов, качественных исполнителей. Не знаю, что будет дальше. Ясность появится на следующей неделе.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|17
|6
|7
|52-27
|57
|
2
|Краснодар
|30
|16
|8
|6
|45-29
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|8
|6
|53-39
|56
|
4
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|52-38
|53
|
5
|Спартак
|30
|14
|8
|8
|41-32
|50
|
6
|ЦСКА
|30
|12
|12
|6
|56-40
|48
|
7
|Ростов
|30
|12
|7
|11
|43-46
|43
|
8
|Рубин
|30
|11
|9
|10
|31-38
|42
|
9
|Кр. Советов
|30
|11
|8
|11
|46-44
|41
|
10
|Ахмат
|30
|10
|5
|15
|33-45
|35
|
11
|Факел
|30
|7
|11
|12
|22-31
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|10
|13
|34-41
|31
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|29-51
|30
|
14
|Урал
|30
|7
|9
|14
|30-46
|30
|
15
|Балтика
|30
|7
|5
|18
|33-42
|26
|
16
|Сочи
|30
|5
|9
|16
|37-48
|24
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|0 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|24
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|5
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|25
|1
|4