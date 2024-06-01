Зверев обыграл Грикспура в третьем круге «Ролан Гаррос»

Немецкий теннисист Александр Зверев обыграл нидерландца Таллона Грикспура в третьем круге Открытого чемпионата Франции — 3:6, 6:4, 6:2, 4:6, 7:6 (10:3).

Игра продолжалась 4 часа 16 минут.

Зверев сделал 10 эйсов, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 18. На счету его соперника 5 подач навылет, 6 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

В следующем круге Зверев сыграет с победителем пары Йозеф Ковалик (Словакия, LL) - Хольгер Руне (Дания, 13).

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Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Александр Зверев (Германия, 4) - Таллон Грикспур (Нидерланды, 26) — 3:6, 6:4, 6:2, 4:6, 7:6 (10:3)

Хуберт Хуркач (Польша, 8) — Денис Шаповалов (Канада) — 6:3, 7:6 (7:0), 4:6, 6:1