Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 09:16

Уайт ответил на вопрос, хотел бы он видеть Путина на турнире UFC в России

Уайт заявил, что будет рад видеть Путина на турнире UFC в России
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Дана Уайт.
Фото Global Look Press

Глава UFC Дана Уайт ответил на вопрос, хотел бы он видеть президента РФ Владимира Путина на турнире промоушена, если он состоится в России.

«Всегда очень здорово, когда президент страны, в которой проходит бой, посещает мероприятие. Поэтому, если турнир состоится в России и Путин будет президентом, почему бы нет? Будем рады видеть его на нашем событии», — ответ Уайт на вопрос специального корреспондента «СЭ».

Ранее стало известно, что экс-президент США Дональд Трамп посетил турнир UFC 302, на котором Ислам Махачев победил Дастина Порье и защитил титул чемпиона промоушена в легком весе.

Дана Уайт
Дастин Порье
Ислам Махачев
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Бивол нокаутировал Зинада и защитил титулы по версиям WBA Super и IBO
Дональд Трамп посетил турнир UFC 302
Киеву запретят наносить удары западным оружием по России за пределами СВО. И вот почему
Карвахаль забил, Кобель не выручил, Кроос ушел. Что случилось в финале Лиги чемпионов «Боруссия» - «Реал»
«Реал» обыграл «Боруссию» и в 15-й раз стал победителем Лиги чемпионов
Пострадавших при хлопке газа жителей Грозного доставили в Нижний Новгород для лечения
Популярное видео
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 4
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
Алексей Шевченко снова стал тренером
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Махачев бонусами получит 100 тысяч долларов за бой против Порье

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости