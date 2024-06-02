Уайт ответил на вопрос, хотел бы он видеть Путина на турнире UFC в России

Уайт заявил, что будет рад видеть Путина на турнире UFC в России

Глава UFC Дана Уайт ответил на вопрос, хотел бы он видеть президента РФ Владимира Путина на турнире промоушена, если он состоится в России.

«Всегда очень здорово, когда президент страны, в которой проходит бой, посещает мероприятие. Поэтому, если турнир состоится в России и Путин будет президентом, почему бы нет? Будем рады видеть его на нашем событии», — ответ Уайт на вопрос специального корреспондента «СЭ».

Ранее стало известно, что экс-президент США Дональд Трамп посетил турнир UFC 302, на котором Ислам Махачев победил Дастина Порье и защитил титул чемпиона промоушена в легком весе.