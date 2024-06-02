«Королевский клуб» снова лучший в Европе.

В ожидании зрелища

Давайте начистоту: в последние годы финалы Лиги чемпионов были так себе. Соперники забивали преступно мало, и даже лучшие атакующие команды современности часто играли скучно и медленно.

Но даже с таким фоном решающие матчи главного еврокубка продолжают привлекать к себе все больше зрителей. Потому что финал ЛЧ — это всегда история, пусть даже порой не очень интересная.

За столько лет Лига чемпионов всем нам задолжала, и матч между «Реалом» и «Боруссией» выглядел отличным шансом для нее реабилитироваться перед всеми любителями футбола. В этом сезоне турнир как раз прощался с привычной схемой основного этапа и должен был напоследок проставиться.

Без сюрпризов

Все намекало на то, что матч будет особенным. На афише — классическая битва многократного победителя и явного аутсайдера. В одном углу ринга — уход великого чемпиона Тони Крооса, в другом — любимого многими невезучего Марко Ройса. Матч еще и проходил на «Уэмбли», где «Боруссия» 11 лет назад уступила «Баварии», а «Реал» по удивительному стечению обстоятельств ни разу не играл в финале Лиги чемпионов. Все было готово, оставалось только выйти на поле и сыграть.

Оба тренера обошлись без сюрпризов в основе. Карло Анчелотти традиционно для текущего сезона выставил трезубец Беллингем-Родриго-Винисиус, а в воротах появился не так давно выздоровевший Куртуа (Лунин простудился). Эдин Терзич бросил в бой в точности тот же состав, что переборол «ПСЖ» в Париже.

Прерванный матч

Болельщики обеих команд хорошо подготовились к встрече: поклонники «Боруссии», например, привезли огромный баннер с изображением эмблемы своего клуба поверх короны.

А некоторые подготовились даже чересчур хорошо: уже на первой минуте матч был прерван, потому что один из болельщиков отправился фотографироваться с Винисиусом, а другой выбежал на газон с рекламой блогера, пообещавшего 30 миллионов рублей тому, кто устроит подобный перформанс. Обоих задержали, но пару минут телезрители вынуждены были наблюдать за трибунами — показывать же такое, как известно, нельзя.

Сложно сказать, как такая встряска повлияла на самих игроков, но первые минуты прошли в достаточно вялом темпе. Однако постепенно «Боруссия» начала его наращивать: сперва забить попытался Брандт, а затем Хуммельс вывел Адейеми один на один, но Куртуа ликвидировал момент.

Сонные мадридцы

«Реал» не был готов к такому плану Дортмунда. Мадридцы играли слишком спокойно и, возможно, рассчитывали на то, что «Боруссия» на правах аутсайдера тоже выберет осторожный темп. Но Терзич удивил дерзкой тактикой, которая обязана была принести «Боруссии» гол в первом тайме. Правда, этого так и не произошло.

Блестящий эпизод в середине первого тайма возник у Фюллькруга: мяч после удара немца врезался в штангу и едва не пересек линию (правда, возможно, форвард был в офсайде). А позже еще один момент упустил Адейеми — Куртуа справился. Не дал бельгиец забить и Забитцеру издали, напомнив всем, кто стал героем финала 2022 года с «Ливерпулем».

«Реал» же в первом тайме запомнился только одной атакой — Винисиуса на Кобеля. Бразилец врезался в голкипера «Боруссии», за что получил справедливую желтую карточку.

Сэйв Грегора Кобеля после удара Тони Крооса. Фото Reuters

Пробуждение Мадрида

Второй тайм вновь начался с шоу болельщиков — на этот раз фанаты «Боруссии» решили сжечь «Уэмбли» пиротехникой и застелили газон дымом. Но это, кажется, только разозлило «Реал»: на 48-й минуте мадридцы впервые пробили в створ — Кобель выудил мяч из угла после выстрела Крооса со штрафного. Вскоре близко к голу подобрался и Карвахаль, но дортмундцы не позволили мадридцу забить.

Моменты у «Реала» появились, но главные герои мадридской атаки оставались в тени. Если Беллингема, хотя бы периодически показывали на экране, то о нахождении Родриго на поле все забыли еще в перерыве. Винисиус тоже был инертен.

А вот у «Боруссии» форвард не спал: в середине тайма Фюллькруг поймал верховую подачу и хорошо пробил головой, но Куртуа был на месте.

И снова «короли»

«Реал» терпел. Классическая тактика мадридцев в крупных матчах: ждать, пока соперник выдохнется, а затем включиться. Вот и здесь план сработал. Даже Беллингем вспомнил о том, что он на поле, заставив Кобеля ошибиться на выходе, но мяч пролетел в сантиметрах от головы Джуда. А вскоре «Реал» забил простейший гол: Кроос подал с углового, а Карвахаль замкнул навес головой — 1:0.

Гол Дани Карвахаля в финале Лиги чемпионов «Боруссия» — «Реал». Фото Reuters

«Боруссия» дрогнула и начала ошибаться, чего не позволяла себе в первом тайме. «Реал» сразу поставил голевые моменты на конвейер: забить мог Беллингем, Кроос со штрафного, Начо с углового, Камавинга издали. А сделал это Винисиус — 2:0!

Гол Винисиуса в финале Лиги чемпионов «Боруссия» — «Реал». Фото Reuters

Белая половина «Уэмбли» моментально начала праздновать. И сами игроки поверили, что все кончено. Кроос, уходя на замену в последний раз, со слезами и улыбкой прощался с торсидой.

Ройс вышел на поле еще при счете 0:0, полный надежд и желания принести «Боруссии» и себе долгожданную победу. Не вышло, хотя Дортмунд забил: Фюллькруг даже успел три секунды порадоваться, прежде чем увидел поднятый флаг ассистента арбитра. Офсайд.

«Реал» все-таки довел дело до победы, вновь доказав всему миру собственную силу. «Боруссия» заслужила аплодисменты за первый тайм, но настоящие овации получает триумфатор по итогам 90 минут. Сегодня и в 15-й раз в истории это «Реал»!