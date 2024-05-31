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Джиенбаев назвал плевком World Sailing условия отбора на Олимпиаду для россиян

Глава ВФПС назвал плевком условия отбора на Олимпиаду для россиян
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Президент Всероссийской федерации парусного спорта (ВФПС) Сергей Джиенбаев критически высказался об условиях отбора на Олимпиаду для российских спортсменов со стороны Международной федерации парусного спорта (World Sailing).

По словам главы ВФПС, россиянам не дали нормально подготовиться ни к одной международной регате.

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«Что касается Олимпийских игр, то отдельных спортсменов под нейтральным флагом допустили, но в последние двери в последний отбор, не дав нормально подготовиться ни к одной международной регате. Это был плевок вдогонку», — приводит ТАСС слова Джиенбаева.

Он также подчеркнул: президиум федерации принял решение, что она никак не будет участвовать ни в отборе, ни в Олимпиаде под нейтральным флагом.

«Если бы кто-то из спортсменов захотел сам поехать, это было бы его право. Мы не карающая организация», — заявил Джиенбаев.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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Источник: ТАСС
Сборная России по парусному спорту
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