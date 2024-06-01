«Акрон» вышел в РПЛ, несмотря на поражение во втором стыковом матче с «Уралом»

«Акрон» вышел в РПЛ, «Урал» вылетел в первую лигу

«Урал» на выезде обыграл «Акрон» во втором стыковом матче за право остаться в РПЛ — 2:1, но вылетел в ФНЛ.

Счет на 47-й минуте встречи открыл форвард тольяттинской команды Андрес Понсе. В концовке матча Сильвие Бегич оформил дубль (74-я и 79-я минуты).

Команда из Тольятти впервые вышла в РПЛ благодаря победе в первой игре со счетом 2:0.