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Сегодня, 10:20

Президент ИИХФ назвал новые даты пересмотра рейтинга федерации из-за отстранения России

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Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф в комментарии для «СЭ» назвал даты возможного пересмотра рейтинга федерации.

«Да, это правда. Координационный комитет ИИХФ будет работать над правилами рейтинга, чтобы сделать их более адаптированными к текущей ситуации. Они вынесут предложение на Совет ИИХФ в конце августа или на Конгресс ИИХФ в конце сентября», — сказал Тардиф «СЭ».

28 мая глава Финского хоккейного союза и член совета ИИХФ Хейкки Хиетанен сообщил, что организация обсудит систему подсчета очков в рейтинге национальных сборных на следующем заседании. Это связано с тем, что сборная России, которая отстранена от международных турниров с 2022 года, поднялась с третьего на второе место.

Бывший вице-президент ИИХФ Калерво Куммола назвал нелепым место российской команды в рейтинге.

В феврале 2024 года международная федерация продлила отстранение сборных России и Белоруссии от всех соревнований на сезон-2024/25.

Сборная России по хоккею
Люк Тардиф
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