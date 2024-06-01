Мамедов слабо верит в снятие санкций с российских спортсменов к Олимпийским играм 2028 года

Глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов считает, что проведение Олимпийских игр 2028 года в США снижает вероятность того, что с россиян к тому времени снимут ограничения на выступление на международной арене.

«Если бы в 2028 году Олимпиада была не в Лос-Анджелесе, то было бы больше позитивных моментов и иллюзий относительно того, что мы вернемся. Судя по тому, что происходит сейчас, честно говоря, оптимизма мало. Но вы и сами понимаете, что все может поменяться в любой момент. Как только там, где происходит эта ситуация [конфликт на Украине], все закончится, думаю, все нормализуется», — приводит ТАСС слова Мамедова.

Ближайшие Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Российские фехтовальщики отказались от выступления на Олимпиаде, не согласившись с условиями допуска, выдвинутыми Международным олимпийским комитетом (МОК).

В отношении российских и белорусских спортсменов продолжают действовать ограничения. На Играх в Париже они смогут выступить только в нейтральном статусе. Также МОК запретил представителям России и Белоруссии участвовать в церемонии открытия Олимпиады.