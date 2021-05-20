Звездная пятерка: кто не сыграет за Россию на чемпионате мира-2021

Их ждали в Риге, но они по разным причинам не приехали.

Игорь Шестеркин. Фото USA Today Sports

Игорь Шестеркин (вратарь, «Рейнджерс»)

Статистика в сезоне (НХЛ): 35 матчей, КН — 2,62, %ОБ — 91,6, «0» — 2.

Статистика в сборной России (ЧМ): 4 матча, КН — 1,46, %ОБ — 94,2, «0» — 2.

Причина: решение клуба по рекомендации врачей (сообщение ФХР).

Шестеркин доиграл регулярный чемпионат и был готов приехать в Ригу, но не получил разрешения от «Рейнджерс» из-за травмы. И это не тот случай, когда даже без его надежной игры у сборной есть шансы как минимум на медали (вратарь был в запасе на двух бронзовых ЧМ-2016 и 2017 и золотой Олимпиаде-2018). Игорь мог стать безусловным первым номером команды. Вдобавок клуб из Нью-Йорка не отпустил на ЧМ-2021 второго российского голкипера — Александра Георгиева.

«К большому сожалению, не смогу помочь сборной на чемпионате мира. Я очень хотел приехать, но травма, полученная в ходе сезона, не дает этого сделать. Клуб не отпустит меня по медицинским показателям. Всегда с огромным удовольствием приезжал в сборную, и надеюсь, приеду в будущем», — сказал Шестеркин «СЭ».

Никита Зайцев. Фото nhl.com

Никита Зайцев (защитник, «Оттава»)

Статистика в сезоне (НХЛ): 55 матчей, 17 (4+13) очков, «-13».

Статистика в сборной России (ЧМ): 31 матч, 17 (4+13) очков, «+27».

Причина: травмы, полученные в ходе сезона (сообщение ФХР).

Оборона сборной России на ЧМ-2021 считается самой сильной линией, но 29-летний хоккеист «Оттавы» все равно пригодился бы команде Валерия Брагина. Решение по одному из игроков золотой молодежки-2011 несколько дней было на паузе, в итоге «Оттава» не отпустила россиянина в Ригу из-за вопросов по состоянию здоровья. Без участника Кубка мира-2016 и обладателя двух бронз чемпионата мира (2016, 2019) в заявке есть пять игроков обороны из НХЛ.

Вадим Шипачев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Вадим Шипачев (нападающий, «Динамо»)

Статистика в сезоне (КХЛ, Кубок Гагарина): 57 матчей, 67 (20+47) очков, «+28»; 10 матчей, 7 (1+6), «0».

Статистика в сборной России (ЧМ): 37 матчей, 47 (15+32) очков, «+17».

Причина: повреждение верхней части тела (сообщение ФХР).

Капитан сборной прошел половину подготовки к ЧМ-2021, после чего покинул расположение команды из-за проблем со здоровьем и невозможности восстановления до старта турнира. 34-летний чемпион мира-2014 и обладатель медалей ЧМ всех достоинств — единственный элитный центрфорвард России за пределами НХЛ. Без одного из самых опытных и дорогих хоккеистов КХЛ и без того скромная линия атаки сборной стала оцениваться как худшая за два десятка лет.

«Всегда с огромным удовольствием приезжаю в национальную команду. В этот раз, как и всегда, получил большое удовольствие от работы и пребывания в сборной. К сожалению, не смогу помочь на чемпионате мира из-за повреждения верхней части тела, полученного еще в матчах Кубка Гагарина. Желаю нашей команде успехов на чемпионате мира, верю в ребят!» — сказал Шипачев.

Денис Гурьянов. Фото USA Today Sports

Денис Гурьянов (нападающий, «Даллас»)

Статистика в сезоне (НХЛ): 55 матчей, 30 (12+18) очков, «0».

Статистика в сборной России: -.

Причина: медицинские рекомендации клуба, травма нижней части тела (сообщение ФХР).

Один из российских форвардов нового поколения в НХЛ ярко начал год и пытался обрести стабильность в непростом регулярном чемпионате. Приезд 23-летнего хоккеиста на первый турнир сборной исключили проблемы со здоровьем.

По той же причине «Старз» не дали допуск Антону Худобину. 35-летний вратарь провел сезон с повреждениями и перепадами, как многие в составе финалиста Кубка Стэнли-2020. Еще весной досрочно завершил регулярку и отправился на операцию Александр Радулов, никакой интриги в отношениях 34-летнего форварда и сборной в этом году даже не было.

Павел Бучневич. Фото USA Today Sports

Павел Бучневич (нападающий, «Рейнджерс»)

Статистика в сезоне (НХЛ): 54 матча, 48 (20+28) очков, «+12».

Статистика в сборной России (ЧМ): 8 матчей, 4 (1+3) очка, «+5».

Причина: отсутствие контракта на следующий сезон (сообщение ФХР).

Бучневич — один из немногих, кто вошел в число звездных потерь сборной не из-за проблем со здоровьем. В клубном сезоне 26-летний форвард обновил личный рекорд результативности в НХЛ и стал одним из лидеров «Рейнджерс». Нападающий проявил себя универсальным бойцом, одинаково полезно действовал на обеих половинах площадки и взял важную роль в обороне. Только оценить прогресс на уровне сборной в мае не получится: участие Павла в ЧМ-2021 оказалось невозможно без решенного контрактного вопроса.

Артемий Панарин. Фото USA Today Sports

Артемий Панарин (нападающий, «Рейнджерс»)

Статистика в сезоне (НХЛ): 42 матча, 58 (17+41) очков, «+14».

Статистика в сборной России (ЧМ): 29 матчей, 42 (15+27) очка, «+17».

Причина: тяжелый сезон и нервная ситуация из-за скандальных высказываний Андрея Назарова (информация «СЭ»).

Решение о неучастии в ЧМ-2021 форвард принял заранее, когда еще не были потеряны виртуальные шансы на попадание в плей-офф. «СЭ» сообщил о выборе 29-летнего лидера «Рейнджерс» за месяц до старта турнира в Риге. Для самого дорогого российского хоккеиста НХЛ на тяжелый сезон наложился скандал с обвинениями от Андрея Назарова — экс-тренер «Витязя» припомнил звезде конфликт с девушкой в рижском отеле 10-летней давности. Из-за нервной ситуации Панарин брал отпуск на стыке февраля и марта, затем снова тащил команду и стал самым результативным россиянином в регулярке, пока досрочно не закончил ее в начале мая из-за травмы после потасовки в матче с «Вашингтоном» с грязным приемом Тома Уилсона.

«Насколько знаю, Панарин сказал, что был тяжелый чемпионат НХЛ и что ему опять в «пузыре» жить будет сложно. По моим данным, это связано с этим, и больше ничего не могу добавить. Мы очень хотим, чтобы Артемий играл за нашу сборную, потому что он — действительно прекрасный хоккеист, показывает хороший результат. Но по своим обстоятельствам он сказал, что не сможет помочь команде», — сказал еще в апреле президент ФХР Владислав Третьяк.

Кто еще не сыграет

Вратари — Александр Георгиев («Рейнджерс»), Антон Худобин («Даллас») и Тимур Билялов («Ак Барс»).

Защитники — Дамир Шарипзянов («Авангард»), Динар Хафизуллин (СКА) и Николай Кныжов («Сан-Хосе»). Шарипзянов — один из героев Кубка Гагарина-2021 и отдельно игры «3 на 5» с блокировкой бросков в концовке финала «Авангарда» с ЦСКА все же не поможет сборной, Хафизуллин — один из ключевых хоккеистов, кто покинул команду во время подготовки, Кныжов — один из кандидатов на прорыв года, добрался из российской «вышки» в основу клуба НХЛ. У всех общая причина — травмы.

Форварды — Максим Мамин (ЦСКА) и Евгений Дадонов («Оттава»). Армейский нападающий из топ-звена КХЛ Мамин — Шалунов — Окулов не сыграет по медицинским причинам. Дадонов дополнил список звездных потерь — на ЧМ не будет никого из его яркой тройки с Панариным и Шипачевым, уважительная причина — пополнение в семье хоккеиста «Оттавы» (третий ребенок).

В заявке из 28 хоккеистов в сборной оставили места для вратаря и форварда — не исключено, на ЧМ-2021 дождутся тех российских звезд, кто не пройдет первый раунд Кубка Стэнли. Есть конкретные кандидаты.

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