Кныжов объявил, что пропустит ЧМ-2021 из-за грыжи

Защитник «Сан-Хосе» Николай Кныжов сообщил, что не сможет выступить за сборную России на чемпионате мира по хоккею в Риге (Латвия) из-за травмы.

«Меня уже давно беспокоила эта проблема, я чувствовал дискомфорт в последних играх. Я прошел обследование, к сожалению, у меня спортивная грыжа. Мне предстоит операция в пятницу. Надеюсь, что быстро восстановлюсь и начну подготовку к следующему сезону. Обидно, что я не смогу помочь сборной на чемпионате мира. Это же мечта детства — представлять команду своей страны. Я хочу помогать сборной, надеюсь, что в будущем у меня будет такая возможность», — приводит официальный сайт «Сан-Хосе» слова Кныжова.

В сезоне-2020/21 Кныжов провел 56 матчей за «Сан-Хосе», на счету 23-летнего россиянина 10 (2+8) очков.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Россия сыграет в одной группе с Швецией, Чехией, Швейцарией, Словакией, Данией, Великобританией и Белоруссией.