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Кныжов объявил, что пропустит ЧМ-2021 из-за грыжи

14:58
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Защитник «Сан-Хосе» Николай Кныжов сообщил, что не сможет выступить за сборную России на чемпионате мира по хоккею в Риге (Латвия) из-за травмы.

«Меня уже давно беспокоила эта проблема, я чувствовал дискомфорт в последних играх. Я прошел обследование, к сожалению, у меня спортивная грыжа. Мне предстоит операция в пятницу. Надеюсь, что быстро восстановлюсь и начну подготовку к следующему сезону. Обидно, что я не смогу помочь сборной на чемпионате мира. Это же мечта детства — представлять команду своей страны. Я хочу помогать сборной, надеюсь, что в будущем у меня будет такая возможность», — приводит официальный сайт «Сан-Хосе» слова Кныжова.

В сезоне-2020/21 Кныжов провел 56 матчей за «Сан-Хосе», на счету 23-летнего россиянина 10 (2+8) очков.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Россия сыграет в одной группе с Швецией, Чехией, Швейцарией, Словакией, Данией, Великобританией и Белоруссией.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/sharks/video/postgame-vs-vgk-512--knyzhov/t-277437430/c-8340701

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею перед чемпионатом мира 2021: подготовка команды к турниру в Риге (Латвия), состав