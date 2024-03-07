Гашек о возможном выходе КХЛ из-под эгиды ИИХФ: «Лучшим решением было бы возвращение российского хоккея на международную арену, но это невозможно в нынешней ситуации»

Бывший чешский вратарь Доминик Гашек в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном выходе КХЛ из-под эгиды ФХР и ИИХФ.

«Это может быть решением КХЛ. Неизвестно, пойдет ли на пользу это решение, надо смотреть. Конечно, лучшим для российского хоккея было бы его возвращение на международную арену. Однако это невозможно в нынешней ситуации, когда Россия ведет СВО (формулировка изменена в соответствии с законами РФ. — Прим. «СЭ»)», — сказал Гашек «СЭ».

По данным «Матч ТВ», осенью 2023 года руководство КХЛ обсуждало вопрос возможного выхода из ФХР и ИИХФ. Для этого был разработан проект изменений в федеральный Закон о спорте РФ и ряд других нормативных правовых актов. По информации источника, инициатива окончательно не утверждена.

12 февраля совет ИИХФ заявил, что возвращение сборных России и Белоруссии на международные соревнования «пока небезопасно». Команды отстранены с февраля 2022 года.