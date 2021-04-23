Владислав Третьяк подтвердил, что Панарин не сыграет за сборную России на ЧМ

Президент ФХР Владислав Третьяк подтвердил информацию «СЭ», что нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин пропустит чемпионат мира в Риге (21 мая — 6 июня).

«Мы очень хотим, чтобы Артемий играл за нашу сборную, — приводит «Матч ТВ» слова Третьяка. — Потому что он — действительно прекрасный хоккеист, показывает хороший результат. Но по своим обстоятельствам он сказал, что не сможет помочь команде».

Глава федерации рассказал, с чем связано такое решение хоккеиста.

«Насколько я знаю, Панарин сказал, что был тяжелый чемпионат НХЛ, и что ему опять в пузыре жить будет сложно. По моим данным, связано с этим. А больше я ничего не могу добавить», — сказал Третьяк.