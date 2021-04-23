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Владислав Третьяк подтвердил, что Панарин не сыграет за сборную России на ЧМ

18:35
Артемий Панарин. Фото Elsa/POOL PHOTOS, USA Today Sports
Артемий Панарин. Фото Elsa/POOL PHOTOS, USA Today Sports
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Президент ФХР Владислав Третьяк подтвердил информацию «СЭ», что нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин пропустит чемпионат мира в Риге (21 мая — 6 июня).

Артемий Панарин.Панарин не приедет на чемпионат мира. Каковы основные причины?

«Мы очень хотим, чтобы Артемий играл за нашу сборную, — приводит «Матч ТВ» слова Третьяка. — Потому что он — действительно прекрасный хоккеист, показывает хороший результат. Но по своим обстоятельствам он сказал, что не сможет помочь команде».

Глава федерации рассказал, с чем связано такое решение хоккеиста.

«Насколько я знаю, Панарин сказал, что был тяжелый чемпионат НХЛ, и что ему опять в пузыре жить будет сложно. По моим данным, связано с этим. А больше я ничего не могу добавить», — сказал Третьяк.

Дополнительная информация:

matchtv.ru

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