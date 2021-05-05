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Шипачев объяснил, почему он не поедет на чемпионат мира

18:44
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Капитан сборной России Вадим Шипачев рассказал, почему не сможет сыграть на предстоящем чемпионате мира в Латвии.

— Хочу сказать спасибо штабу сборной за то, что взвали, оказали доверие, — сказал Шипачев. — Всегда с огромным удовольствием приезжаю в национальную команду, в этот раз, как и всегда, получил большое удовольствие от работы и пребывания в сборной. К сожалению, не смогу помочь на чемпионате мира из-за за повреждения верхней части тела, полученного еще в матчах Кубка Гагарина. Желаю нашей команде успехов на чемпионате мира, верю в ребят!

Как сообщает штаб сборной, обязанности капитана команды на турнире в Латвии будет выполнять Егор Яковлев.

Чемпионат мира пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Российская команда в группе А сыграет со сборными Белоруссии, Чехии, Дании, Словакии, Швеции, Швейцарии и Великобритании.

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