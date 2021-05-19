Канада и США привезли голодный молодняк.

21 мая в Риге стартует чемпионат мира по хоккею-2021. Россия и Канада — главные фавориты турнира. «СЭ» напоминает расписание нашей сборной и дает прогноз на итоги группового этапа. Кстати, сделать ставки на все игры ЧМХ можно с приветственным бонусом — получите до 10 000 рублей во фрибетах!

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Все матчи ЧМХ пройдут на «Арене Рига» и в Олимпийском спортивном центре. На чемпионате мира выступают 16 команд, разделенных на две группы.

Группа А: Россия, Швеция, Чехия, Швейцария, Словакия, Белоруссия, Дания, Великобритания.

Группа В: Канада, Финляндия, США, Германия, Латвия, Норвегия, Италия, Казахстан.

Каждая команда проведет по семь игр предварительного этапа. За победу в основное время дается три очка, выигрыш в овертайме или по буллитам оценивается в два балла, поражение — в один.

При равенстве баллов учитываются личные встречи, далее по порядку — разность шайб, количество забитых голов и рейтинг ИИХФ.

Четыре лучшие сборные выходят в 1/4. Первая из группы А против четвертой из группы В, вторая — против третьей и так далее.

Групповой этап стартует 21 мая и завершится 1 июня.

3 июня пройдут четвертьфиналы, 5 июня — полуфиналы, 6 июня — финал и матч за третье место.

Расписание матчей сборной России

Россия — Чехия, 21 мая (16.15 мск);

Великобритания — Россия, 22 мая (16.15 мск);

Словакия — Россия, 24 мая (16.15 мск);

Россия — Дания, 26 мая (16.15 мск);

Швейцария — Россия, 29 мая (16.15 мск);

Россия — Швеция, 31 мая (20.15 мск);

Россия — Белоруссия, 1 июня (20.15 мск).

?? Изучаем, сохраняем, готовимся болеть за сборную!



Расписание нашей команды на групповом этапе чемпионата мира, который стартует уже 21 мая.#россиявмоемсердце pic.twitter.com/8qcy65HrQG — Хоккей России (@russiahockey) May 18, 2021

Необычная сборная России

Пожалуй, самая сильная оборонительная линия на турнире — у сборной России. Тут и лидер «Филадельфии» Иван Проворов, и отлично дебютировавший в НХЛ Артем Зуб, и Никита Задоров из «Чикаго», и Владислав Гавриков из «Коламбуса».

Вот только вратари не впечатляют — ни одного голкипера из НХЛ нет. А стражи ворот из КХЛ неудачно сыграли на Чешских играх в Евротуре.

В нападении по именам нет равных чехам. Якуб Врана, Филип Задина и Доминик Кубалик результативны в НХЛ. А на домашнем этапе Евротура эта троица расправилась с Россией — 4:0.

Основным вратарем чехов, скорее всего, будет Шимон Грубец из «Авангарда». Поставить на их победу в группе можно с высоким коэффициентом — 5.80.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитом группы А Россию: на победу команды Валерия Брагина на этом этапе можно поставить с коэффициентом 2.60.

Чуть ниже оцениваются шансы шведов — 2.70. В их составе отметим Рикарда Ракелля из «Анахайма» — это один из сильнейших игроков, которые сыграют в турнире. А вот в обороне и вратарской линии громких имен нет.

Как дела в Риге? Рассказываем.



Национальная команда вышла с карантина и провела первую ледовую тренировку на арене Олимпийского центра, где пройдут матчи чемпионата мира группы В.



Детали: https://t.co/EUSwBdgAeo#россиявмоемсердце pic.twitter.com/0wS0v8ImR8 — Хоккей России (@russiahockey) May 18, 2021

Несокрушимая Канада

Фаворитом группы В БЕТСИТИ считает Канаду. Коэффициент на победу «кленовых листьев» — 2.00. Шансы финнов и американцев оцениваются ниже — 3.70 и 3.90 соответственно.

В составе канадцев много молодых игроков, а суперзвезд нет. Так что здесь возможны сюрпризы. Особо стоит последить за защитником университета Мичигана Оуэном Пауэром — он считается одним из фаворитов предстоящего драфта НХЛ.

Сборная Финляндии везет в Ригу сразу 10 игроков, которые в минувшем сезоне выступали в КХЛ. В том числе — 202-сантиметрового гиганта Марко Анттилу, который на ЧМ-2019 забил победный гол в полуфинале в ворота сборной России. Основным вратарем наверняка станет Юхо Олкинуора из магнитогорского «Металлурга».

Состав американцев, как и канадцев, пестрит молодежью. Особые надежды — на нападающего Джейсона Робертсона из «Далласа». Если бы не Кирилл Капризов, его бы точно выбрали лучшим новичком сезона в НХЛ.

Удивляет присутствие в составе 36-летнего нападающего Брайана Бойла: в этом сезоне он не сыграл ни одного матча.

Кто выиграет чемпионат мира по хоккею-2021

Россия и Канада могут встретиться только на стадии плей-офф. БЕТСИТИ предлагает поставить на такое развитие событий с коэффициентом 2.20.

Есть и спецставка на попадание игрока сборной России в символическую пятерку турнира за 1.60. Верите в то, что наша сборная выиграет все матчи в основное время? Здесь очень вкусный коэффициент 25.0.

Главный фаворит всего турнира — Канада (4.00). Следом идут Россия (4.50), Швеция (5.00), Финляндия и Чехия (по 7.00) и США (8.00).

Прогноз «СЭ»: предлагаем рискнуть и сделать непатриотичную ставку на победу чехов в группе А с коэффициентом 5.80.

На Чешских играх хозяева обыграли и шведов, и россиян. Составы на последнем этапе Евротура были приближены к тем, что будут на чемпионате мира.

Ударная связка форвардов Врана — Кубалик забила на двоих в этом сезоне НХЛ 36 голов — такого мощного тандема нет ни у одной сборной в группе.

А на кого поставите вы?

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