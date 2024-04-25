Канада, США, Финляндия и Чехия победили в стартовых матчах чемпионата мира среди юниоров

Сборная США победила Словакию в групповом турнире чемпионата мира среди юниоров — 9:0. Финляндия в стартовом матче обыграла Латвию со счетом 3:1.

США и Финляндия набрали по три очка и возглавили группу А.

В группе В Чехия одержала победу над Швейцарией — 3:0, а Канада обыграла Швецию — 6:3.

Канада и Чехия также набрали по три очка и занимают первое и второе место, соответственно.

Чемпионат мира среди юниоров проходит с 25 апреля по 5 мая в Финляндии.

Юниорский чемпионат мира

Группа A

США U18 — Словакия U18 — 9:0 (3:0, 3:0, 3:0)

Голы: Хатсон — 1, 2:34 — 1:0. Айзерман — 1 (бол., Цимер, Хэгенс), 10:34 — 2:0. Хэгенс — 1, 19:19 — 3:0. Стига — 1 (Хэгенс, Цимер), 20:59 — 4:0. Випл — 1 (Реом-Муллен, Беднарик), 34:42 — 5:0. Хэгенс — 2 (Стига, Цимер), 37:07 — 6:0. Хамфрис — 1 (Коннелли, Хатсон), 47:18 — 7:0. Айзерман — 2 (Беднарик, Плант), 49:58 — 8:0. Айзерман — 3 (Беднарик, Плант), 58:23 — 9:0.

Вратари: Кемпф — Лендак.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 35 (15+10+10) — 24 (4+6+14).

Судьи: Бурзмински, Рууска.

25 апреля. Эспоо. Espoo Metro Areena. 789 зрителей.

Группа A

Латвия U18 — Финляндия U18 — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Голы: Хемминг — 1 (бол., Кивихарью, Хелениус), 11:18 — 0:1. Руохонен — 1 (Ниеминен, Суониеми), 36:06 — 0:2. Суониеми — 1, 52:11 — 0:3. Османис — 1 (бол., Серкин, Мурниекс), 58:31 — 1:3.

Вратари: Мауринс (58:23 — 58:31, 58:51) — Римпинен.

Штраф: 10 — 31.

Броски: 22 (11+4+7) — 28 (0+18+10).

Судьи: Гур, Эстерберг.

25 апреля. Эспоо. Espoo Metro Areena.

Группа B

Швеция U18 — Канада U18 — 3:6 (1:4, 2:1, 0:1)

Голы: Лучанко — 1 (Мьюс), 3:39 — 0:1. Спенси — 1, 9:15 — 0:2. Фернстрем — 1 (Зеттерберг, Фрейх), 11:32 — 1:2. Маккенна — 1 (бол., Мартон, Массе), 15:25 — 1:3. Маккенна — 2 (Маккуинн, Элик), 17:09 — 1:4. Зеттерберг — 1 (Фернстрем), 20:48 — 2:4. Зеттерберг — 2 (бол., Эрикссон), 34:58 — 3:4. Шефер — 1 (Мартон, Элик), 35:42 — 3:5. Уэтш — 1 (п.в., Игинла, Лучанко), 58:43 — 3:6.

Вратари: Харенгстам (58:22 — 58:43) — Джордж.

Штраф: 10 — 51.

Броски: 29 (10+10+9) — 27 (11+7+9).

Судьи: Линдер, Рупрек.

25 апреля. Вантаа. Trio Areena. 1319 зрителей.

Группа B

Чехия U18 — Швейцария U18 — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Голы: Даничек — 1 (Дранчак), 4:44 — 1:0. Полетин — 1 (бол., Кубиса, Йехо), 43:32 — 2:0. Даничек — 2 (Курран, Дранчак), 49:03 — 3:0.

Вратари: Милота — Кирш (56:04 — 56:51).

Штраф: 2 — 33.

Броски: 25 (10+5+10) — 17 (4+8+5).

Судьи: Ведин, Друсейкс.

25 апреля. Вантаа. Trio Areena. 442 зрителя.