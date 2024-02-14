Василевский: «Надеюсь, сборную России допустят до того, как нам с Кучеровым стукнет по 40 лет»

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский прокомментировал продление отстранения российских сборных от международных турниров.

«Я надеюсь, что они допустят нас до того, как нам стукнет 40, мне и Кучерову. Иначе я буду тренировать», — заявил Василевский The Athletic.

Во вторник, 13 февраля, Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) продлила отстранение сборной России от международных соревнований на сезон-2024/25.

В сезоне НХЛ-2023/24 29-летний Василевский сыграл 29 матчей, в которых одержал 18 побед.

«Тампа» находится на 6-м месте в восточной конференции, набрав 63 очка в 54 матчах.