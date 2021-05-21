21 мая сборная России в стартовом матче чемпионата мира по хоккею встретится с Чехией. Начало игры — в 16:15 мск. Сделать ставку на эту встречу можно с приветственным бонусом — получите до 10 000 рублей во фрибетах прямо сейчас!

Также в группе А сыграют сборные Швеции, Швейцарии, Белоруссии, Словакии, Дании и Великобритании.

Чехи выиграли домашний этап Евротура, который стал заключительной частью подготовки к чемпионату мира. В матче с Россией они победили со счетом 4:0.

Состав чехов по сравнению с тем матчем не изменился, а вот сборную России усилят сразу пять защитников из НХЛ. В Ригу приехали Иван Проворов («Филадельфия»), Никита Задоров («Чикаго»), Владислав Гавриков («Коламбус»), Артем Зуб («Оттава»), чуть позднее к команде присоединится Никита Нестеров из «Калгари».

Тренерский штаб российской сборной оставил два места в заявке для усиления из НХЛ по ходу турнира — на позиции вратаря и нападающего. Пока команда вынуждена обходиться силами вратарей из КХЛ. На ЧМ заявлены Александр Самонов (СКА) и Иван Федотов (ЦСКА).

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитом игры россиян. Коэффициент на победу наших хоккеистов в основное время — 2.20, на ничью — 4.40, на успех соперника — 2.70.

На прошлом этапе Евротура Россия пропускала по четыре гола в каждом матче. У чехов в состав добавились опасные форварды из НХЛ — Якуб Врана («Детройт») и Доминик Кубалик («Чикаго»).

Поэтому прогноз «СЭ» — индивидуальный тотал Чехии больше 2.5 с высоким коэффициентом 2.03.

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