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Тимкин отметил, что сборная России чувствует поддержку болельщиков

20:53
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Нападающий сборной России Евгений Тимкин поделился ожиданиями от чемпионата мира по хоккею.

«Раздевалка в олимпийском центре очень интересно сделана — открытое помещение, разделенное перегородками, — цитирует хоккеиста официальный сайт ФХР 20 мая. — Но наши сервисмены — большие молодцы, развесили везде нашу символику, сделали все, чтобы мы чувствовали себя как дома. Лед здесь хороший, на нем легко дышится. Правда, в Чехии играли на маленькой площадке, а здесь она большая. Разница чувствуется, конечно, но в остальном все в порядке. Еще мы тренировались в центре «Даугава». Он в десяти-пятнадцати минутах езды от Олимпийского центра. Ехали туда на автобусе с сопровождением. От автобуса уже либо пешком, либо на роликовых чехлах.

Для меня это первый чемпионат мира, и, конечно, меня переполняют эмоции. У нас собрался очень хороший коллектив. С Каменевым и Швецом-Роговым начали играть вместе еще за клуб в плей-офф, сразу друг друга поняли, и сейчас уже чувствуем, кто куда бежит, кто куда отдает, есть какие-то наигровки — все-таки, долго уже тренируемся. От повреждения, которое получил в матче с чехами, восстановился — как раз помогли два дня карантина, делал в это время восстановительные процедуры. Сейчас уже ничего не беспокоит, все обошлось.

За эти два дня поговорил со всеми родственниками, друзьями. Все, естественно, рады, что я попал на этот чемпионат, желают удачи, победы, и чтобы игралось без травм. Все болеют за нас, чувствуется поддержка семьи и друзей. И не только их — всех российских болельщиков. Хотелось бы поблагодарить их — я знаю, что многие хотели приехать сюда, в Ригу, чтобы поболеть за нас. Но в связи с нынешней ситуацией у них этого не вышло. Но уверен, что они будут смотреть матчи и болеть за нас. А мы постараемся не подвести их ожидания».

21 мая Россия стартует на турнире матчем против команды Чехии. Начало в 16.15 по московскому времени.

Чемпионат мира пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Сборная России в группе А сыграет со сборными Белоруссии, Великобритании, Дании, Словакии, Чехии, Швейцарии и Швеции.

Дополнительная информация:

https://fhr.ru/news/item/79238/

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

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