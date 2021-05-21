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Чемпионат мира по хоккею-2021, Россия — Чехия: видеотрансляция матча

15:00
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21 мая в Риге (Латвия) сборная России стартует на чемпионате мира по хоккею. Первый соперник российской команды сборная Чехии.

Матч пройдет в Олимпийском спортивном центре и начнется в 16:15 мск.

Перед ЧМ-2021 Россия и Чехия встречались в рамках Чешских игр Евротура. 15 мая победу одержали чехи со счетом 4:0.

Чемпионат мира пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Сборная России в группе А сыграет со сборными Белоруссии, Великобритании, Дании, Словакии, Чехии, Швейцарии и Швеции.

Видеотрансляция матча доступна в эфире Первого канала и на сайте «СЭ».

Календарь матчей и расписание сборной России

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею перед чемпионатом мира 2021: подготовка команды к турниру в Риге (Латвия), состав