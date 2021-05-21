Чемпионат мира по хоккею-2021, Россия — Чехия: видеотрансляция матча
15:00
21 мая в Риге (Латвия) сборная России стартует на чемпионате мира по хоккею. Первый соперник российской команды сборная Чехии.
Матч пройдет в Олимпийском спортивном центре и начнется в 16:15 мск.
Перед ЧМ-2021 Россия и Чехия встречались в рамках Чешских игр Евротура. 15 мая победу одержали чехи со счетом 4:0.
Чемпионат мира пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Сборная России в группе А сыграет со сборными Белоруссии, Великобритании, Дании, Словакии, Чехии, Швейцарии и Швеции.
Видеотрансляция матча доступна в эфире Первого канала и на сайте «СЭ».
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