21 мая в Риге (Латвия) сборная России стартует на чемпионате мира по хоккею. Первый соперник российской команды сборная Чехии.

Матч пройдет в Олимпийском спортивном центре и начнется в 16:15 мск.

Перед ЧМ-2021 Россия и Чехия встречались в рамках Чешских игр Евротура. 15 мая победу одержали чехи со счетом 4:0.

Чемпионат мира пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Сборная России в группе А сыграет со сборными Белоруссии, Великобритании, Дании, Словакии, Чехии, Швейцарии и Швеции.

Видеотрансляция матча доступна в эфире Первого канала и на сайте «СЭ».

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