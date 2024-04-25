Чемпионат мира по хоккею 2024: даты и место проведения турнира

В мае пройдет чемпионат мира-2024 по хоккею в Чехии

Чемпионат мира по хоккею 2024 года состоится с 10 по 26 мая в чешских городах Прага и Острава. На мировом первенстве выступят 16 национальных сборных.

В Праге матчи группы А пройдут на территории спортивного комплекса «О2 Арена», в Остраве (игры группы B) проведут на льду «Ostravar Арены».

Сборные России и Белоруссии отстранены от участия в турнире в связи с решением Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ).

Действующим чемпионом мира по хоккею является сборная Канады. В 2023 году в финале канадцы обыграли Германию со счетом 5:2.

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