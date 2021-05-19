Свежий рейтинг зарплат КХЛ. 95 самых дорогих хоккеистов лиги

Вадим Шипачев пока на третьем месте, но может подняться на второе, а лидер планирует поехать в НХЛ.

«СЭ» в пятый раз публикует список самых высокооплачиваемых игроков КХЛ. В последний раз мы делали это в разгар прошлого сезона, так что сейчас в рейтинге достаточно изменений.

Мы составили топ-95 хоккеистов, которые получают зарплату в 40 млн рублей и больше. В прошлом рейтинге было 85 игроков, при этом планка была выше на пять миллионов рублей. Игроков с заработком в 45 млн рублей в год стало намного меньше — теперь их 69. Правда, в КХЛ еще хватает сильных хоккеистов, не подписавших контракты.

В рейтинге указана базовая зарплата игрока, которая учитывается под потолком в 900 миллионов рублей, без учетов бонусов и премий. То, что хоккеисты получат гарантированно.

Топ-95 самых дорогих игроков КХЛ в сезоне-2021/22.

Самый дорогой игрок КХЛ играет за середняк «Востока»

Центрфорвард «Динамо» Вадим Шипачев — уже не самый высокооплачиваемый игрок КХЛ. По предыдущему контракту с клубом он получал 120 млн рублей в год, сейчас же его годовая зарплата составит 95. Теперь его обходит партнер по тройке Дмитрий Яшкин (115). Правда, крайне высока вероятность того, что Яшкин в следующем сезоне будет играть в НХЛ, где в нем заинтересована «Аризона», — русский чех планирует расторгнуть контракт с «Динамо».

После отъезда Яшкина самым дорогим игроком КХЛ станет защитник «Барыса» Даррен Диц — как стало известно «СЭ», он получит 100 млн рублей за сезон-2021/22. На первый взгляд, удивительно, что игрок с таким доходом выступает в середняке Восточной конференции. Но Диц не только крайне важный игрок для «Барыса» и сборной Казахстана, а еще и один из сильнейших защитников лиги. Канадец с казахстанским паспортом был бы нарасхват у топ-клубов КХЛ, но с такой зарплатой его вряд ли кто-то готов взять. «Барысу» же он необходим за любые деньги, тем более у этого клуба нет проблем с потолком.

Следом за Дицем по традиции идут легионеры «Салавата Юлаева»: зарплаты Теему Хартикайнена (90), Юхи Метсолы и Филипа Ларсена (по 80) не претерпели изменений. Джастин Азеведо и Антон Ландер выпали из десятки самых дорогих игроков лиги по понятным причинам — первый покинул «Ак Барс» еще в декабре, а контракт шведа с «Локомотивом» был рассчитан до конца сезона. Ландер не останется в КХЛ и продолжит карьеру в Швейцарии.

А вот Якуб Коварж теперь не в топ-10 из-за понижения контракта: вместо 90 млн он будет получать 60. Логично, учитывая, что «Автомобилист» выбыл в первом раунде. Вот только бонусы в соглашении по-прежнему немалые.

С введением жесткого потолка зарплат игроки редко могут рассчитывать на сохранение сумм, которые они зарабатывали до него. Но центрфорварды высокого уровня, да еще и с российским паспортом ценятся вдвойне. Так что Владимир Ткачев после перехода из «Локомотива» в «Трактор» по-прежнему будет получать 75 млн рублей в год. Вместе с ним из Ярославля в Челябинск проследовал финский нападающий Теему Пулккинен, который будет зарабатывать на 10 млн больше после перехода (65).

При этом КХЛ пока в это межсезонье практически не пострадала от переезда игроков за океан — прошлым летом наблюдалась противоположная ситуация, когда лигу покинули Илья Сорокин, Михаил Григоренко, Кирилл Капризов, Никита Нестеров, Александр Барабанов, Артем Зуб. Из прошлого рейтинга лишь Анатолий Голышев (70 млн) подписал контракт с «Айлендерс», а Владимир Ткачев (60) расторг контракт со СКА и планирует уехать в НХЛ.

«Автомобилист» и «Трактор» подрывают рынок

«Автомобилист» не первый год тратит большие деньги на игроков, но в это межсезонье клуб из Екатеринбурга решил сыграть по-крупному. Если в прошлом рейтинге было семь игроков из «Авто», то теперь их 13! В сумме они заработают 667 миллионов, значит, на остальных хоккеистов в Екатеринбурге смогут потратить лишь чуть более 200. Как «Авто» справится с этой проблемой?

Клуб решил сделать ставку на североамериканцев, которые не будут считаться легионерами в КХЛ из-за белорусских и казахстанских паспортов. А за таких игроков, разумеется, надо переплачивать. Особенно удивляет зарплата Джесси Блэкера, которому дали 50 млн. Сложно сказать, что канадец чем-то выделялся в «Барысе», а запомнился лишь конфликтом с местным игроком Клещенко, который сломал Блэкеру челюсть.

Мощно усилился и «Трактор», который потратил 140 миллионов на Ткачева с Пулккиненом и еще 70 — на создание четвертой тройки в лице Стася, Потапова и Капустина. В список самых дорогих защитников лиги вошел Альберт Яруллин, который получил в Челябинске трехлетний контракт с зарплатой 65 млн в год. Если раньше самым высокооплачиваемым игроком команды был защитник Ник Бэйлен, то сейчас он лишь на третьем месте. По 50 млн получают чехи Лукаш Седлак и Томаш Гика.

В Екатеринбурге и особенно Челябинске вынуждены переплачивать: и россияне, и легионеры при равной зарплате скорее выберут Москву, Санкт-Петербург или Казань. Вот только клубы таким образом подрывают рынок — зарплаты в КХЛ падают не слишком быстрыми темпами.

Представительство клубов в топ-95.

Многие клубы еще продолжают селекцию

Разумеется, это не окончательный рейтинг — многие клубы еще продолжают селекцию. Например, от «Ак Барса» в топе всего четыре человека, а это значит, что у казанцев еще предостаточно денег после ухода прошлогодних лидеров. К тому же до июля клубы вряд ли будут объявлять о подписаниях игроков из Северной Америки. Тот же «Ак Барс», например, договорился о переходе нападающего системы «Монреаля» Джордана Уила — его зарплата составит 55 млн.

Достаточно игроков и на рынке свободных агентов. Нет пока новых контрактов у ударной тройки ЦСКА. И если Константин Окулов и Максим Мамин — ограниченно свободные агенты и в КХЛ будут играть в армейском клубе, то за Максима Шалунова в лиге идет серьезная борьба. При этом сам форвард все же склоняется к отъезду в «Чикаго».

ЦСКА расторг контракт с Иваном Телегиным — как уже сообщал «СЭ», часть от сэкономленных денег будет направлена на подписание нападающего Михаила Григоренко. Прошлым летом он отправился в «Коламбус», но в НХЛ у него не задалось. По нашей информации, Григоренко может рассчитывать на предложение около 75 млн рублей в год.

Наверняка вернется в КХЛ и Никита Гусев, который сразу должен попасть в десятку нашего рейтинга. А ведь еще на рынке есть Стефан Да Коста, Найджел Доус, Александр Хохлачев, Юусо Хиетанен. Подписания еще будут, но в целом уже сейчас можно сказать, что уровень лиги не должен упасть в следующем сезоне, как произошло год назад. Главные звезды, кроме Ткачева и потенциально Яшкина, на месте, а после подписаний энхаэловцев их число может еще возрасти.