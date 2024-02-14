Сергачев: «Я хочу победить канадцев и американцев на льду»

Защитник «Тампы-Бэй» Михаил Сергачев поделился мнением о продлении отстранения российских сборных и клубов от участия в международных турнирах.

«Тяжело смотреть Кубок мира, Олимпиаду без сборной России, потому что у нас есть противостояния против такие соперников, как Канада и США. Я хочу победить канадцев. Хочу победить американцев. Я хочу быть лучшим в мире», — приводит слова Сергачева The Athletic.

Во вторник, 13 февраля, Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) продлила отстранение сборной России от международных соревнований на сезон-2024/25.

В нынешнем сезоне НХЛ Сергачев сыграл 34 матча, в которых набрал 19 (2+17) очков.