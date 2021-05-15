Разбираем состав сборной на чемпионат мира

Состав сборной России

Вратари: Иван Федотов, Александр Самонов.

Защитники: Владислав Гавриков, Григорий Дронов, Никита Задоров, Артем Зуб, Алексей Марченко, Никита Нестеров, Игорь Ожиганов, Иван Проворов, Рушан Рафиков.

Нападающие: Дмитрий Воронков, Максим Шалунов, Константин Окулов, Антон Слепышев, Михаил Григоренко, Антон Бурдасов, Артем Швец-Роговой, Владислав Каменев, Евгений Тимкин, Александр Барабанов, Иван Морозов, Эмиль Галимов, Павел Карнаухов, Сергей Толчинский, Андрей Кузьменко.

В «пузыре» с командой будут готовиться вратарь Иван Бочаров, нападающие Илья Сафонов и Василий Подколзин, но пока останутся вне заявки.

Защитник Кирилл Кирсанов и нападающий Кирилл Марченко будут готовиться по индивидуальной программе в Риге.

Позитива мало

Выступление в Праге для сборной России получилось болезненным, несмотря на проверочный статус турнира. Уступать без шансов двум принципиальным соперникам крайне неприятно даже в таких матчах. Пока сложно отделаться от мысли, что с российской командой все плохо и свет в конце тоннеля безнадежно пропал. Умом понимаешь, что чудес на данном этапе быть не могло. Они нужны позднее, когда придет время по-настоящему важных матчей. Увидеть радикально новое положение дел применительно к сборной России по ходу «Чешских игр» было сложно. Однако найти поводы для оптимизма все-таки хотелось бы. С ними на данный момент полная беда.

Для удачного выступления, которым, учитывая текущие расклады, применительно у нашей команде станет любая медаль, нужен яркий козырь. Звезда в нападении, надежный вратарь, мощная работа тренерского штаба, сплоченность команды, классные действия спецбригад. Из этого списка половину пунктов уже можно вычеркнуть. По оставшимся — сплошные вопросы. Проблемы, о которых столько говорилось раньше, никуда не делись и не близки к своему разрешению.

Объявленный сразу после окончания чешского этапа Евротура состав для участия в чемпионате мира выглядит в лучшем случае достойным. Но не больше. Сразу семь нападающих из СКА — явный перебор. Притом что лучший бомбардир петербуржцев в плей-офф Подколзин остался вне заявки и будет кататься еще с тремя игроками отдельно от основного состава.

Прибытие сразу пятерых защитников из НХЛ обязано придать цельности оборонительным построениям. Индивидуальный уровень игроков никто не отменял. С учетом того что и соперники соберут далеко не самые впечатляющие по качеству составы, это неплохая перспектива. Проворов, Гавриков, Зуб, Задоров и Нестеров делают оборону российской команды сильнейшей на турнире. Но даже с ними плясать от печки будет сложно, избрав закрытую модель. Удивила отправка домой капитана команды Яковлева, человека, обладающего победным опытом больших турниров и проведшего классный сезон в «Магнитке».

Что делать с вратарями?

На троих Самонов, Бочаров и Федотов пропустили в Праге 11 шайб в трех матчах, каждый раз заставляя хвататься за валидол президента ФХР Владислава Третьяка. Прославленный ветеран любую проблему, касающуюся вратарей, воспринимает близко к сердцу. Сейчас и он не силах ничего изменить. Даже тренер вратарей Рашид Давыдов не поедет на чемпионат. У него появились серьезные проблемы с давлением. Игра его подопечных ситуацию со здоровьем могла только ухудшить.

Самое главное, что ни с одним из нынешних голкиперов команда не чувствует себя спокойно. В данной связи решение штаба сборной включить в заявку только двоих (Самонова и Федотова), оставив на всякий случай одно место для кого-нибудь из НХЛ (среди претендентов Бобровский, Сорокин, Варламов, может, Самсонов и даже Василевский) после первого раунда Кубка Стэнли, кажется обоснованным на сто процентов. Даже если возможный кандидат доберется лишь к матчам плей-офф. Большую часть турнира придется обходиться своими силами. Срочное приглашение вместо Давыдова ранее работавшего в «Спартаке» шведа Стефана Перссона выглядит жестом отчаяния. В голову закрадываются нехорошие мысли, что в таком составе четвертьфинал может стать потолком.

Рисовать картину мира исключительно серыми и черными красками преждевременно. Реально вырасти как команда по ходу турнира, что много раз случалось в прошлом. Здесь и сейчас рука все же тянется именно к унылой палитре. На протяжении двух матчей, а если вспомнить до кучи «товарняки» со Швейцарией, страдали действия в завершающей стадии.

Вратарь чехов Грубец вроде бы не скучал, справившись со всеми 34 бросками, но на голове ему стоять не приходилось. Шалунов и Окулов при всех своих талантах также не смогли с ним справиться в последних матчах финала Кубка Гагарина. Сильнее их в сборной России нападающих не видно.

Добавится Барабанов, должны к старту чемпионата мира вернуться в строй Кузьменко и Толчинский, решающие проблемы со здоровьем. Радикального усиления в этой линии ждать не приходится.

Одна позиция в заявке оставлена под форварда из НХЛ. Даже если им окажется, к примеру, Свечников или Кучеров, на фоне других претендентов это не подарит россиянам превосходства. Вписаться в команду в режиме «с корабля на бал» после тестов и карантина будет крайне сложно.

Остается только поверить в то, что нынешние неудачи — временные, к ним надо относиться с пониманием, хитрый план пока хранится в тайне и за оставшуюся неделю игра сборной России капитально изменится. Ничего другого и не остается.

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